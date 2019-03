Ārzemju mediji turpina interesēties par Karostas cietumu

Atslēgvārdi karostas cietums | mediji | karosta | filmēšana

Aizvadītajā nedēļā Karostas cietumu apmeklēja Niks Beilijs (Nick Bailey) no ASV ziņu kompānijas "NBC News". Žurnālistu galvenokārt interesēja nakšņošanas iespēja Karostas cietumā. Viņš apskatīja arī Karostas cietuma muzeju, intervēja darbiniekus un izrādes "Aiz restēm" dalībniekus.

Karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte informē, ka šogad jau vairāki ārzemnieki rezervējuši nakšņošanu Karostas cietumā pēc gada sākumā Lielbritānijas TV kanālā BBC rādītā sižeta par Karostas cietumu.

Arī spāņu producentu grupa "Prointel Producciones" no Madrides plāno ierasties Karostas cietumā filmēt "ekstrēmo nakti" TV ceļojumu programmai. Sižets paredz, ka divi slaveni spāņu aktieri ceļo pa pasauli un katru nakti nakšņo citā viesnīcā. Ir izvēlētas 16 visneparastākās viesnīcas pasaulē un Karostas cietums ir viena no tām.

Karostas cietums joprojām turpina izpelnīties dažādu portālu, kas apkopo neparastas un dīvainas naktsmītnes, uzmanību. Viens no jaunākajiem, kas vēlējies savu neparasto naktsmītņu piedāvājumu papildināt ar Karostas cietumu, ir "Holiday2be".

Savukārt aprīlī Karostas cietumā ieradīsies ASV filmēšanas grupa no "Like A Shot Entertainment", kas Karostā filmēs sižetu vienai no sērijām raidījumu ciklam "Abandoned Engineering" (Pamestās būves). Šoreiz producentu grupas galvenā interese ir par fortiem, kas atrodas Karostā.

Karostas cietums ir atvērts apmeklētājiem katru sestdienu un svētdienu no pulksten 12 līdz 16. Gida vadītas ekskursijas sākas pulksten 12, 13, 14 un 15. Sākot ar 1. maiju, Karostas cietums būs atvērts katru dienu.