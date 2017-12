Liepājas pilsētas domes deputāti šodien, 7.decembrī, notikušajās domes Attīstības un Finanšu komitejas sēdēs atbalstīja projektus par pamatinfrastruktūras nodrošināšanu uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradētās teritorijas Vētru ielā un Vecajā ostmalā, portāls uzzināja komitejās.

Kā deputātiem skaidroja Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, deputātu lēmumi nepieciešami, lai projektus "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" un "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā", kas paredz Vētru ielas un Vecās ostmalas sakārtošanu, iesniegtu finansējuma saņemšanai specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Vecajā ostmalā projekta ietvaros plānota ceļa nogāzes (kanāla malas) nostiprināšana; ielas pārbūve posmā no Vecās ostmalas 16/18 līdz Liepājas ezeram; lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas pārbūve posmā no Vecās ostmalas 16/18 līdz Liepājas ezeram; apgaismojuma izbūve Jaunā ielā; apgaismojuma pārcelšana posmā no Ganību ielas līdz Fēniksa ielai; kā arī Jaunās ielas posma izbūve.

Būvprojektu izstrādā SIA “Projekts 3”, būvprojekts iesniegts Būvvaldē akceptēšanai.

Būvdarbu iepirkumu plānots izsludināt 2018.gada janvārī, bet būvdarbus sākt - 2018.gada pavasarī.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 217 529,80 eiro. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% apmērā, valsts budžeta dotācija - 3,75% apmērā, bet Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - 11,25% apmērā.

Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa gatavo projektu iesniegšanai ITI (integrētu teritoriālo investīciju) projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā līdz 2017.gada 29.decembrim.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2019.gadā.

Savukārt Vētru ielā projekta ietvaros plānota Vētru ielas pārbūve posmā no Klaipēdas ielas līdz veloceliņam; lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve Vētru ielā; ūdensvada pārbūve Klaipēdas ielā un Rietumkrasta ielā; ielas pārbūve Klaipēdas ielā no Vētru ielas līdz Klaipēdas ielai 128; Rietumkrasta ielas izbūve no Vētru ielas līdz dzīvojamām mājām; elektroenerģijas pieslēguma izveide no Ventas ielas.