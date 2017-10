Atbalsta maršruta uz lidostu saglabāšanu

Atslēgvārdi pilsētas dome | komitejas | sabiedriskais transports | maršruti | izmainas

Šodien, 5.oktobrī, notikušajā Liepājas pilsētas domes Attīstības komitejas sēdē deputāti, skatot jautājumu par pilsētas nozīmes maršrutu tīkla apstiprināšanu, atbalstīja izmaiņu izdarīšanu autobusu maršrutos.

Kā deputātiem skaidroja līdzšinējais pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors Gints Lūsis, Civilās aviācijas aģentūra 2017.gada 3.augustā ir sertificējusi lidostas "Liepāja" lidojumus visa gada garumā. Tādēļ, lai arī ziemas sezonā nodrošinātu pasažieru nokļūšanu no pilsētas centra uz lidmašīnas reisiem un atpakaļ, nepieciešams papildināt maršruta tīklu, iekļaujot sešus reisus nedēļā autobusa maršrutā Nr.2 kustības sarakstā (pirmdienās, ceturtdienās, sestdienās no Lidostas plkst. 00:20 un no M.Ķempes ielas pirmdienās, ceturtdienās, sestdienās, plkst. 3:50).

Šajā maršrutā vasarā tika organizēti eksperimentālie reisi, kuros vidēji tika pārvadāti 10 pasažieri.

Tāpat plānots veikt izmaiņas autobusa maršruta Nr.3 vakara reisam (reiss plkst. 22:15 pārcelts uz plkst. 22:12), lai nodrošinātu šo reisu pasažieriem ērtāku pārsēšanos maršruta Nr.6A autobusos.

Un vēl paredzēts autobusa maršruta Nr.6A rīta reisus pielāgot Biznesa Centra darbinieku darba laika grafikiem, kā arī pagarināt maršrutu, galamērķi nosakot Kapsēdes ielā.

Pilsētas pašvaldībā aprēķināts, ka izdevumi autobusa maršruta Nr.2 kustības saraksta papildināšanai ir 5800 eiro bez PVN gadā.