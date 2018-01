Atslēgvārdi atbalsts | palīdzības sniegšana

Arī Liepājā un tās apkārtnē darbu sākušas atbalsta personas, kuras palīdz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašiem pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Līdz šim tādas palīdzības viņiem nav bijis, bet tā ir ļoti būtiska, uzsver viena no pakalpojuma sniedzējiem Ivita Pūķe.

Labklājības ministrija ir ieviesusi jaunu pakalpojumu – atbalsta personas palīdzību pirmās un otrās grupas invalīdiem ar garīgiem traucējumiem. Janvārī uzsāktais projekts ilgs divus gadus. To īsteno resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda", atbalsta personas strādā visā Latvijā. Kurzemes reģionā to ir trīs – Liepājā, Nīcas novadā un Sabilē. Taču darbinieces strādā tur, kur tas vajadzīgs.

"Atbalsta persona atbalstīs cilvēka vēlmes un vajadzības, būs viņam blakus," stāsta I. Pūķe un uzsver, ka klientam nekas netiks uzspiests vai norādīts, viņš tiks respektēts. Pakalpojuma sniedzējs dodas pie tā saņēmēja un tajos jautājumos, kur viņam nepieciešams atbalsts, to sniedz. "Piemēram, ja vajag sarunāt ārstu, mēs dodamies to izdarīt kopā." Arī tikšanās notiks vietā, kur viņš to vēlēsies. "Cilvēks ir prioritāte, pakalpojums ir vērsts uz viņa vajadzībām."

"Zelda" ir nosaukusi jomas, kurās atbalsts tiek sniegts, – tā ir juridiskā palīdzība, finanšu jautājumi, tostarp budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšana, ikdienas dzīves prasmju apguve un attīstība, veselības aprūpe līdz ārsta kabinetam, sociālā aprūpe un atbalsta loka veidošana. Veidot loku – tas nozīmē palīdzēt atrast sabiedrību, piemēram, dienas centru.

Informāciju un atbalsta personu kontaktus var meklēt "Zeldas" mājaslapā, sadaļā "Atbalsta personas pakalpojums". To var pieteikt jebkurš – gan sociālie dienesti, gan radinieki vai kāds cits. "Ja cilvēkam ir ierobežota rīcībspēja un viņam ir aizgādnis, arī tad šo pakalpojumu var saņemt," saka I. Pūķe. Bet līgums tiks slēgts ar pašu cilvēku un tikai tad, ja viņš to vēlēsies. Tad arī abas puses vienosies par atbalsta apjomu. Nosacījums – viņam jābūt pilngadīgam. Diagnoze nav būtiska. Garīgie traucējumi var būt gan psihiski, gan intelektuāli, gan no dzimšanas, gan dzīves laikā iegūti.

Ar Kurzemes reģionālo koordinatori Aleksandru Pavlovsku var sazināties pa tālruni 25133824 vai e-pastu aleksandra@zelda.org.lv. Koordinatore visu izskaidros un savienos ar cilvēkam tuvāko atbalsta personu.

Līdz šim tādas palīdzības cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ir trūcis, atzīst I. Pūķe. Viņa arī piebilst, ka šis projekts nav saistīts ar deinstitucionalizāciju, kam rīcības plānu izstrādājusi Labklājības ministrija.

"Tā ir kā alternatīva rīcībspējas ierobežošanai. Lai nebūtu tā, ka tikai tādēļ, ka šiem cilvēkiem sabiedrībā ir problemātiskāk dzīvot, viņiem tiktu atņemta rīcībspēja." Tādēļ atbalsta personu mērķis ir veidot uzticības pilnas attiecības. "Tā mazinātos arī bailes. Jo skepse, protams, ir arī šiem cilvēkiem, jo sabiedrības attieksme pret viņiem Latvijā ir lielākoties negatīva."

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.