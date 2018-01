Atbalstīs Karostas māmiņas

Atslēgvārdi otrā elpa | karosta | ģimenes | miera osta

Atbalsta piedāvājums Karostas ģimenēm un bērniem paplašinās, jo jau drīzumā biedrība "Miera osta" atvērs savu centru un uzsāks nodarbību ciklu ar nosaukumu "Māmiņ, vai tu mani mīli?".

Tās notiks ar labdarības veikala "Otrā elpa" atbalstu – pērnā gada nogalē veikala rīkotajā kārtējā balsojumā par sociāli atbildīgiem projektiem visvairāk klientu balsu savāca bērnu un ģimeņu atbalsta centra "Miera osta" izstrādātais projekts. Par to vēsta "Otrās elpas" Liepājas veikala vadītāja Kristīna Guste. Tādēļ biedrība iegūst trīstūkstoš eiro lielu stipendiju.

Līdzekļi tiks izlietoti, lai rīkotu nodarbību ciklu sociālā riska grupu māmiņām un viņu mazuļiem, tā veicinot mātes un bērna emocionālo piesaisti.

"Mēs savu darbību Karostā paplašinām, veidojot jaunu centriņu," stāsta "Miera ostas" pārstāve Kristīna Lieģeniece. Tas atradīsies Pulkveža Brieža ielā 3, no pašvaldības nomātās telpās, kurās vēl jāpabeidz remonts. Līdz šim "Miera osta" bijusi bez savas pastāvīgas mājvietas, tā palīdzējusi Karostas bērnu centram "Cerība bērniem", kas darbojas turpat blakus, Neatkarības rotas ielā. Pašu jaunajās telpās nodarbību ciklu plānots uzsākt jau februārī. Jaunā centra vadītāja būs Zanda Bomfina-Oliveira da Silva.

Tā paspārnē tiks īstenots arī atbalstu guvušais projekts. Savā ziņā tā būšot kā bēbīšu skola, tikai ar dziļāku ievirzi, vērstu uz to, lai apturētu sociālā riska faktoru pārmantošanu no paaudzes paaudzē. Plānots, ka ar māmiņām strādās psihoterapeits, mūzikas skolotāja, radošās mākslas skolotāja, dūlas, PEP mammas. Pirmās emocionālās palīdzības jeb PEP mamma ir profesionāla atbalsta persona māmiņām ar mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam. "Lai sniegtu pilnvērtīgu atbalstu māmiņām, kuras pašas nav mīlestību saņēmušas un līdz ar to neprot to īsti sniegt arī bērniņam," saka K. Lieģeniece. Centrs gaidīs mammas ar mazuļiem vecumā no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem. Tā būs arī iespēja māmiņām, kuras nevar atļauties pilsētā esošās mazuļu skoliņas.

"Mēs domājam, ka esam pietuvojušies problēmas saknei," K. Lieģeniece apstiprina, ka pašreiz Karostā ar bērniem un jauniešiem strādājošo sabiedrisko organizāciju mērķis ir strādāt pastāvīgi, nevis tikai atsevišķu projektu laikā.

Arī "Miera osta", tāpat kā "Cerība bērniem", ir kristīgi orientēta organizācija. Tās ieņēmumi ir no ziedojumiem, lielākā atbalstītāja ir ASV mītoša organizācija "Orphan Outreach", kuras daļa ir "Miera osta".

Jau rakstīts, ka labdarības veikali "Otrā elpa" gan Rīgā, gan Liepājā regulāri rīko stipendiju konkursus, kuros atbalstāmo projektu nosaka veikalu klienti. Finansējums stipendijām ir no veikalos pārdotajām saziedotajām precēm. "Otrā elpa" ir sociālais uzņēmums, kas visu peļņu novirza sociāli atbildīgai darbībai. Līdz 28. janvārim norisinās pieteikšanās šā gada pirmajam sociālo projektu konkursam. Vairāk informācijas par pieteikšanos var iegūt "Otrās elpas" mājaslapā.