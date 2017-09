Atjauno atpūtas vietu Vaiņodes ielas galā

Atslēgvārdi Vaiņodes iela | atpūtas vieta

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu Liepājas ezera krastā, Vaiņodes ielas galā, tiek atjaunota atpūtas vieta. Kā portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, darbus plānots pabeigt oktobra sākumā.

Izmantojot šobrīd labvēlīgos laika apstākļus, aktīvi norit atpūtas vietas Vaiņodes ielas galā atjaunošanas darbi, kurus veic SIA “Fixman”.

Atpūtas vietā tiks uzstādītas jaunas laipas, kuru segums būs veidots no kompozītmateriāla, nevis koka. Kompozītmateriāls izvēlēts ņemot vērā to, ka atpūtas vieta ir samērā mitrā vietā un koka laipas līdz šim praktiski katru sezonu bija pilnībā jāatjauno, turpretim kompozītmateriāls ir izturīgs pret visiem laika apstākļiem – tam nekaitē ūdens, mitrums, kaitēkļi, saule, tas neizbalē, to nav nepieciešams krāsot, eļļot vai īpaši kopt. Tāpat atpūtas vietā tiks uzstādītas arī jaunas rotaļu iekārtas un vingrošanas rīki, kas līdz šim šajā vietā nebija, kā arī informācijas stends par Liepājas ezera, kas ir īpaši aizsargājama teritorija, dabas vērtībām.

Lai atsegtu skatu uz ezeru, pašvaldība ar biedrības “Liepājas ezeri” līdzdalību pie atpūtas vietas ezerā ir izpļāvusi arī niedres.

Projekts “Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjajā ielā 1A, Liepājā” tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 60 750,47 eiro, no kurām 32 257,00 eiro sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.

Atpūtas vieta Vaiņodes ielas galā, zemesgabalā Slapjajā ielā 1A, tika izveidota 2006.gadā.