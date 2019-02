Atkusnis rāda ēku vājās vietas

Atslēgvārdi atkusnis | apmetums | pasta iela | ēkas | drošība

Svētdien no augstā bijušā pasta nama karnīzes atdalījies liels apmetuma gabals un sašķīdis uz ietves. Atkusnī, kad svārstās gaisa temperatūra, mainās aukstuma un mitruma režīmi, ir raksturīgi, ka nesakoptas fasādes sāk drupt, atzīst Liepājas būvvaldes vadītājas vietnieks Arvīds Vitāls.

Būvinspektori un citi būvvaldes darbinieki katru dienu apseko potenciāli nedrošās un bīstamās ēkas, risina sarunas ar to īpašniekiem, lai bīstamību novērstu. Uzmanību pievērsīs arī šai mājai Pasta ielā 4, sola A. Vitāls. Būvvalde prasīs no nama īpašnieces – valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" –, lai bīstamajā vietā, kur drūpošais ēkas fragments apdraud gājējus, tiktu norobežota ietve. Pasta ielā 4 jau iepriekš ir bijušas drošības problēmas – Valsts būvniecības kontroles birojs to agrāk jau bija iekļāvis daļēji bīstamo ēku sarakstā, jo vienā daļā nama bija izveidojušās plaisas un tādēļ šaubīgās telpas īrniekiem vajadzēja atstāt. Kāda tagad būs "Latvijas Pasta" rīcība? Valsts uzņēmuma pārstāve Gundega Vārpa solīja uz šo jautājumu atbildēt, bet pagaidām vēl "Kurzemes Vārds" atbildi nav saņēmis.

"Īpašniekiem arī pašiem ir jāseko līdzi tam, kādā situācijā ir ēkas. Pirmais, kas jādara, – jānovērš bīstamība. Jādod cilvēkiem zināt, ka šī vieta ir bīstama, piemēram, varbūt jānorobežo ietve ar lentēm. Ikdienā gājēji jau uz augšu tā neskatās. Bīstamās vietas ir jālikvidē, varbūt bojātās detaļas jānokaļ nost. Bet arī tas jādara apdomīgi, jo bojātā ēka var būt vēsturiska un saudzējama. Vislabāk, protams, veikt fasādes atjaunošanu – tad jau vajadzīgs gan projekts, gan sastatnes, gan teritorijas norobežojums," namīpašniekiem darāmo ieskicē A. Vitāls.