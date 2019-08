Atpūtnieki sūdzas par festivāla mašīnām pludmalē

Atslēgvārdi summer sound | pludmale | sūdzības

"Kurzemes Vārdā" vērsās kāds vīrietis, paužot neizpratni par to, ka pludmalē, kur šajās dienās ir daudz atpūtnieku, intensīvi kursē transports, kas ved aprīkojumu festivālam "Summer Sound", taču par drošību nav padomāts. Varbūt vajadzēja norobežot arī šo pludmales daļu pie kluba "Kursa" vai vismaz izvietot tur brīdinājuma zīmes? – spriež vīrietis.

Festivāla transports pludmalē pārvietojoties lielā ātrumā, bet ceļš nav ne norobežots, ne citādi iezīmēts, klāsta vīrietis. Līdzīga sūdzība no kādas iedzīvotājas saņemta arī Liepājas domē.

Liepājas Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Novickis skaidro, ka transportam pludmalē jāievēro visi drošības pasākumi un par to atbildīgi festivāla rīkotāji. "Cilvēkiem arī vajadzētu izvērtēt – ja automašīnas brauc, tad varbūt to deķīti paklāt mazliet tālāk un arī bērnu pieskatīt uzmanīgāk. Nolikt satiksmes organizētāju? Tā ir pasākuma rīkotāju atbildība," norāda policijas priekšnieks.

Arī par informācijas zīmju izvietošanu viņš ir skeptisks. "Pilsētas viesi nelasa pat stacionārās zīmes par suņu ievešanu pludmalē, smēķēšanu utt. Šaubos, vai angliski, vāciski vai krieviski runājošie lasīs un izpratīs, kas tajā zīmē rakstīts."

Komunālās pārvaldes Teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas daļas vadītājs Juris Muskats skaidro, ka transports pa pludmali pārvietojas lielā ātrumā tāpēc, ka ilgu laiku Liepājā nav nopietni lijis un smiltis ir ļoti mīkstas. Braucot ar mazāku ātrumu, transports grimtu smiltīs.

Arī viņš saka, ka drošības jautājumi ir festivāla rīkotāju kompetence. "Taču šis pasākums netiek organizēts pirmo gadu, tas notiek jau padsmito reizi. Tas nav nekāds jaunums, jo šādas situācijas liepājnieki piedzīvojuši daudzu garu garumā. Mums ir kilometriem gara pludmale, un atpūtniekiem nevajadzētu būt problēmai atrast vietu, kur transports nekursē," pauž Komunālās pārvaldes pārstāvis un piebilst, "ja pie iebrauktuves pludmalē būtu brīdinājuma zīmes, tas nenozīmē, ka cilvēkiem nav jāuzmanās. Lai pasākums notiktu, transporta kustība ir neizbēgama, taču viss organizēts tā, lai neērtības būtu pēc iespējas īsākā laika posmā."

Situācija ir pamanīta, taču šogad to atrisināt vairs nevar pagūt, saka "Summer Sound" rīkotājs Uldis Pabērzis. "Citus gadus šāda problēma neparādījās. Šobrīd gan vairs nepagūsim to izdarīt, taču nākamgad par risinājumu būs jādomā, iespējams, slēdzot pludmales zonu līdz pat "Kursai". Protams, tas atkal ir jautājums, ko cilvēki teiks par šīs teritorijas slēgšanu, taču drošība ir svarīgāka, tāpēc par to ir jādomā," viņš pauž.

