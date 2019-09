Atslēgvārdi personu apliecinošs dokuments | sociālie tīkli

Daudziem droši vien gadījies nozaudēt personu apliecinošu dokumentu, piemēram, pasi vai ID karti. Vai ir pareizi, atrodot kādu no tiem, publicēt sociālajos tīklos, lai atrastu īpašnieku?

Pēdējā laikā itin bieži personu apliecinoši dokumenti nonāk sociālajos tīklos, turklāt tajos skaidri attēlā redzams gan pats īpašnieks, gan personas dati.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietas izpildītājs Renats Astrausks laikrakstam pastāstīja, ka šādu dokumentu publicēšana sociālajos tīklos neesot pareiza.

"Skaidrs, ka cilvēks, kurš atrod nozaudētus dokumentus un publicē tos sociālajos tīklos, vēlas palīdzēt, taču to nevajadzētu darīt. Pasē vai ID kartē redzamos datus var izmantot arī ļaunprātīgi,

piemēram, ja vēl nav paziņots par dokumenta pazušanu, tad iespējams noformēt kredītu. Nonākot šādā situācijā, pases vai ID kartes īpašniekam būs pamatīgi jānopūlas, lai pierādītu, ka viņš šo naudas aizdevumu nav ņēmis. Ja esat atradis nozaudētu dokumentu, to vajag nogādāt uz tuvāko Valsts policijas iecirkni vai arī izdevējiestādēm – norādes atrodamas uz attiecīgā dokumenta," pastāsta R. Astrausks, atgādinot, ka arī cilvēkam, kurš pazaudējis, piemēram, pasi nekavējoties būtu par to jāziņo.

Tāpat R. Astrausks uzsvēra, ka, nepublicējot personu apliecinošus dokumentus sociālajos tīklos, varot izvairīties arī no konfliktiem.

"Ir bijuši gadījumi, kad atradējs uzstājīgi vēlas kompensāciju vai arī gluži otrādi – cilvēks, kurš pasi nozaudējis, ir sašutis par to, ka viņa dati bijuši visiem publiski pieejami. No vienas puses, ir cēls žests – palīdzēt atrast nozaudētu mantu, taču, no otras puses, tas var beigties bēdīgi –ar jau pieminētajām parādsaistībām," sacīja R. Astrausks.