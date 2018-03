Atslēgvārdi domes sēde | zirgu sala | labiekārtošana | attīstība

Liepājas dome ceturtdien, 15. martā, lēma par Zirgu salas labiekārtošanas turpināšanu.

Dome pieņēma divus lēmumus, kas saistīti ar Zirgu salas attīstību. Jau pašlaik pašvaldība sākusi sagatavot vietu tam, lai Zirgu salā varētu izbūvēt koka un grants seguma celiņu tīklus, atpūtas vietas un uzstādītu vingrošanas rīkus – tie ir darbi projektā "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Zirgu salā". Dome nolēma palielināt šī projekta izmaksas par 9724,24 eiro. Tas tādēļ, ka, būvdarbus sākot, konstatēts, ka Liepājas ezera ūdens līmenis ir augstāks, nekā tas norādīts projektā, līdz ar to koka platformas, kas atradīsies virs ūdens, jābūvē uz augstākiem pāļiem – būs jāpagarina 52 skrūvpāļi. Līdz ar to projekta izmaksas kopā sasniegs 324 819,25 eiro, tajā skaitā pieaugs pašvaldības līdzfinansējums – tas būs 187 304,76 eiro. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pašvaldības Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece "Kurzemes Vārdam" skaidroja, ka nevar vainot projektētāju nepareizā ūdens līmeņa atzīmēšanā – dati ņemti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, un projekts tapis pirms pērnā gada, kas bijis nepieredzēti slapjš, un ūdens līmenis cēlies augstāks. Līdz ar to arī papildu izdevumi par augstākiem pāļiem jāuzņemas pašvaldībai, nevis jāņem no projektētāja maciņa. Projekta būvdarbos pašlaik ir tehnoloģiskais pārtraukums, bet, ja laika apstākļi ļaus, marta beigās būvnieks "A-Land" turpinās darbus.

Dome vakar arī apstiprināja atbalstu jaunam Zirgu salas attīstības projektam veselības takas un laipas izbūvei. Ar šo projektu pašvaldībai vēl jāpiedalās atklātā Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) konkursā par finansējuma saņemšanu. Šim projektam tiek plānotas kopējās attiecināmās izmaksas 187 098,60 eiro, veiksmes gadījumā 85 procentus segtu LVAF, bet pašvaldība – 280 654,70 eiro. Finansējumu varēs precizēt pēc iepirkuma rezultātiem. Šajā projektā paredzēts sakārtot apmēram 19,2 tūkstošus kvadrātmetru ezera piekrastes; izveidot 519 metrus garu šķembota seguma veselības un dabas taku, izveidot 2,5 metrus platu koka seguma laipu 80 metru garumā un ar margām, pie veselības takas izveidot trīs atpūtas vietas ar āra trenažieriem, soliem, atkritumu urnām un ar informācijas stendiem. Ja būs nepieciešams, projekta realizēšanai pašvaldība ņems kredītu.