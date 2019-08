Atvaļinājumā laimē desmit tūkstošus

Atslēgvārdi laimests loterijā

Daudziem atvaļinājuma laikā maciņš lielākoties tiek krietni patukšots, to gan par sevi nevar teikt Vācijā dzīvojošs latviešu pāris, kas Aizputes veikalā "Maxima" iegādājās četras Simtgades loterijas biļetes. Divās no tām bija paslēpušies laimesti – 5 eiro un 10 000 eiro vērtībā. Veiksminiece nosmej, ka šī būs pirmā reize, kad no brīvdienām Latvijā atgriezīsies bagātāka, nekā ieradās.

Lielo laimestu atnesis ļoti latvisks simbols – medus. Laimētāja stāsta, ka reizi gadā apciemo Latviju un loterijas biļešu iegāde pārim kļuvusi par pēdējo gadu tradīciju. "Latvijas Loto" publicētā informācija liecina, ka Simtgades loterijas biļetes kundzi uzrunājot visvairāk to augstvērtīgā dizaina dēļ. Laimestu, visticamāk, tērēšot daudzām mazām vajadzībām, nevis vienam lielam pirkumam. Aizputē iegādātā biļete atnesa jau simto 10 000 eiro laimestu Simtgades loterijā!