Atvaļinājums ar misiju

Vācu biedrība "The Fast and the Voglwuidn – Orientdrift" atraduši unikālu veidu, kā pavadīt atvaļinājumu: sameklē kādu labdarības organizāciju, savāc ziedojumus un dodas garā ekskursijā kopā ar savu ekipāžu, lai šo ziedojumu viņiem nogādātu.

Jūnija izskaņā labdarības biedrību "Tabitas sirds" apmeklēja viesi no Vācijas. "The Fast and the Voglwuidn – Orientdrift" nav labdarības organizācija, viņi vienkārši organizē ekipāžas, kas dodas ekskursijās, un viens no viņu mērķiem ir labdarība. Katra komanda izvēlas, ko viņi grib atbalstīt, un šī grupa izvēlējās mūs," saka "Tabitas sirds" saimniece Kristīne Vidzeniece.

Kad Vācijā dzīvojošo Kristapu Pastoru uzrunāja "The Fast and the Voglwuidn – Orientdrift" pārstāve, Kristaps nedomājot ieteicis viņiem apciemot labdarības biedrību "Tabitas sirds". "Viņi paskatījušies, ko mēs darām, ko atbalstam, viņus tas uzrunājis, tāpēc izvēle kritusi par labu mums," skaidro "Tabitas sirds" pārstāve. Organizācijas biedri jau labu laiku iepriekš Vācijā bija rīkojuši labdarības tirdziņus, kuros iegūto peļņu krāja, arī paši ziedoja un saņēma vēl papildu līdzekļus no uzņēmējiem, kuri atbalsta viņu braucienus. "Tas ir kopējs devums, kopējs ziedojums," paskaidro K. Vidzeniece.

Pavisam kopā esot 290 ekipāžas, kas sadalās grupās, izvēlas katra savu gala mērķi un dodas piedzīvojumu, atvaļinājuma braucienā. Viņiem ir noteikums, ka trīs reizes brauciena laikā visām ekipāžām jāsatiekas vienkopus kādā konkrētā atskaites vietā. Uz Grobiņu devās 10 mašīnas. Šoreiz brauciens plānots apkārt Baltijas jūrai un bija paredzēts apciemot desmit valstis. Tomēr viss nav tik vienkārši – biedrības dalībniekiem jāievēro arī daži noteikumi: braucienā doties var jaunieši līdz 30 gadiem, orientēšanās nolūkos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot GPS, jāiztiek ar papīra kartēm un jāiekļaujas minimālās izmaksās. "Turklāt katrā valstī viņiem ir paredzēts kāds uzdevums. Ekstrēmākais esot bijis apķert lāci, Zviedrijā viņiem bija jāatrod konkrēta izmēra Pēteris, savukārt Latvijā – jānonāk vietējā avīzē. Par to viņi saņem punktus. Bet nekādus ienākumus paši jaunieši nesaņem, viņi braucienā iegulda savus līdzekļus, jo viņiem tas ir kā atvaļinājums ar misiju un piedzīvojumu," zina stāstīt K. Vidzeniece.

"Tabitas sirds" šī piedzīvojuma rezultātā savā kontā saņēma 7285 eiro. Tā kā gribējies izrādīt pateicību par šādu jauku žestu, grobiņnieki kopējiem spēkiem nodrošinājuši piedzīvojumu meklētājus ar ērtībām. Pateicoties Grobiņas novada domei, Grobiņas sporta centram un tūrisma klubam "Oga", it īpaši Raimondam Reinim un Reinim Kamparam – viesi tika pabaroti, izguldīti, ar laivu izvizināti un ekskursijā vesti. "Lai arī šobrīd izskatās, ka tas bija vienreizējs pasākums, mēs būtu gatavi arī turpmākajai sadarbībai. Esam ļoti pārsteigti par šādu iniciatīvu. It kā esam sveši cilvēki, bet šādā interesentā veidā esam savesti kopā. Tā kā šobrīd mums aktuāls tieši pārtikas atbalsts, jo ir ļoti daudzas ģimenes, kurās ir krīzes situācijas un nepieciešama pārtika – tas būs pirmais, kam tērēsim līdzekļus," saka K. Vidzeniece.