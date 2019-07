Atslēgvārdi pvd | pētertirgus | tirgotāji | pārkāpumi | dārzeņi | ogas

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) jūlijā veica pastiprinātas pārbaudes par augļu un dārzeņu tirdzniecību gan Liepājas Pētertirgū, gan citās pilsētas vietās. Pret vairākām personām par dažādiem pārkāpumiem uzsāktas administratīvās lietvedības.

PVD Dienvidkurzemes pārvaldes vadītāja Gita Riekstiņa jau pēc iepriekšējām "Kurzemes Vārda" publikācijām jūlija sākumā par iespējamo tirgotāju krāpniecību Liepājas Pētertirgū atzina, ka pievērsīsies stingrākai un biežākai kontrolei.

"Pētertirgū jūlijā veiktas arī trīs ārpuskārtas pārbaudes, kurās apsekoti lielākā daļa tirgotāju. Kontrolē piedalījās un situāciju tirgū novērtēja arī PVD darbinieki no Rīgas – Iekšējās kontroles daļas, kā arī pārtikas uzraudzības eksperti. Inspektori šoreiz nedokumentēja tirgotājus, kuriem iepriekš nebija pārkāpumi, bet vairāk pievērsa uzmanību tiem, kuri jau pirms tam bija nonākuši PVD redzeslokā. Kopumā apsekotas aptuveni 50 tirdzniecības vietas, tāpat pārbaudīti 16 primārie ražotāji, proti, veicām fotouzņēmumus tirgū un pēc tam devāmies uz saimniecībām, lai pārliecinātos, vai šādi augļi un dārzeņi tur tiešām tiek audzēti," pastāsta G.Riekstiņa, piebilstot, ka saimniecībās pārkāpumi konstatēti neesot. Tiesa, viņa neslēpa, ka tas esot ilglaicīgs darbs, lai pilnībā šādā veidā pārliecinātos, vai tirgotājs ir godīgs. "Par piemēru varu minēt vienu no saimniecībām, kur pārbaudījām ķiršu izcelsmi – aizbraucām uz noteikto vietu, kur bija vismaz pieci ķiršu koki. Šeit ir jautājums par to, cik daudz šīs ogas tirgū tiek pārdotas. Ja apjoms gada laikā nepārsniedz 500 kilogramus, tad reģistrācija PVD nav obligāta. Daļa zemnieki labprātāk tirgū atrodas kā mazais ražotājs. Tādā gadījumā tirgotājam jāizdara tik vien, kā jāieraksta burtnīcā, cik daudz produkcijas ir atvesta," sacīja G.Riekstiņa.

Pēc pastiprinātās kontroles PVD gan novērojis pozitīvu tendenci, proti, īsā laikā Pētertirgū reģistrētas 17 jaunas tirdzniecības vietas, kā arī reģistrējušies 20 jauni primārie ražotāji.

"Pēc reģistrēšanās mēs viņus iekļaujam pārbaužu plānā un varam precīzāk sekot līdzi, kas zemnieku saimniecībās tiek audzēts un cik lielā apmērā. Ir vieglāk pārbaudīt to, ko mēs redzam tirgū un ko redzam attiecīgajā zemnieku saimniecībā," pauda G.Riekstiņa.

PVD gan uzsver, ka būtiskākie pārkāpumi konstatēti citās augļu un dārzeņu tirdzniecības vietās Liepājā. "Kādas citas valsts uzņēmējs, kurš, domājams, Liepājā ar augļu un dārzeņu biznesu sācis nodarboties tikai šogad, nebija reģistrējis stacionāro tirdzniecības vietu, kur tika pārdota Lietuvas un Polijas produkcija. Pret viņu uzsākta administratīvā lietvedība, un sods par nereģistrētu darbību var būt no 350 līdz 700 eiro. Tāpat konstatēti pārkāpumi saistībā ar augļu un dārzeņu izsekojamību, proti, tirgotājs nespēja uzrādīt pavaddokumentus. Piemēram, vienā no gadījumiem šī dokumentācija veikta uz uzņēmuma vārda, kas nemaz nav reģistrēts – neeksistē," stāsta G.Riekstiņa. Vēl esot bijis gadījums, kad tirgotājs Rīgā Nakts tirgū iegādājies lauku labumus, un pēc tam tos pārdevis Liepājā. Arī par šo pārkāpumu esot uzskata administratīvā lietvedība. Savukārt vēl trijās tirdzniecības vietās pārdevēji neesot spējuši uzrādīt preču reģistrācijas žurnālu.

"Tika konstatēti vēl virkne pārkāpumu, kas nav PVD kompetencē, tādēļ arī informējām Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts darba inspekciju. Piemēram, tirgotājs nespēja apliecināt savu identitāti, strādāja bez darba līguma. Atsevišķas tirdzniecības vietas apsekojām pat četras reizes, jo noteiktā kārtībā netika reģistrētas pavadzīmes. Ja tiek pārdota ievestā produkcija, ir jāmaksā nodokļi." teica G.Riekstiņa.

Tāpat PVD pārstāve atzina, ka Pētertirgū vēl esot jāveic liels darbs ar vietējiem zemniekiem. "Mēs nereti saņemam pārmetumus, kāpēc mēs aktīvāk nepārbaudām ievestas produkcijas tirgotājus, bet reālā situācija ir tāda, ka arī mūsu pašu zemnieki neievēro likumā noteiktās prasības, piemēram, precīzi nenorāda no kurienes augļi vai dārzeņi nākuši, kā arī kastes netiek marķētas. Ir daļa cilvēku, kas joprojām domā, ka savā laukā izaudzēto tā vienkārši var atvest uz tirgu un ar to viņu atbildība beidzas, bet tā nav," saka G.Riekstiņa.