Atslēgvārdi sals | laikapstākļi | remontdarbi | rīgas tilti | edgars jurševics

Zemā gaisa temperatūra ietekmē arī Tramvaja tilta rekonstrukcijas darbus. Kaut arī uz tilta uzslietas no plēves veidotas teltis, lai nodrošinātu piemērotus darba apstākļus, daļu darbu būvniekiem tomēr nākas pārtraukt. Paši aukstumā strādājošie būvnieki nesūdzas – dienas aizritot, kā ierasts. "Galvenais jau ir sasildīties un kustēties, tad to aukstumu nejūt," atzīst kāds no strādniekiem.

SIA "Rīgas tilti" pārstāvis Edgars Jurševics portālam atklāja, ka ir darbi, kurus var veikt arī sala laikā. "Piemēram, uzbūvētajās "siltumnīcās", kurās darbojas sildītāji, darbus varam turpināt, tāpat, iespējams, arī metināt, taču daudzi citi darbi salā ir jāpārtrauc."

Tilta būvdarbu vadītājs Arvis Sūrs stāsta, ka sals ir apgrūtinošs faktors, kā dēļ jāpārtrauc arī betonēšanas darbi, jo materiāli ir uz ūdens bāzes.

"Pārsvarā darbi notiek zem tilta un aizvējā. Protams, strādnieku atdeve ir mazāka. Kaut arī visiem ir siltais apģērbs un iespējas iet sasildīties, darba efektivitāte nav tik liela. Bet nav tā, ka šī ir pirmā ziema, kad strādājam – pieredze ir."

Kaut arī būvniekiem vēl nav izstrādāts plāns, kādā gaisa temperatūrā darbi būtu jāpārtrauc pilnībā, vērojot laika prognozes, būvdarbu vadītājs spriež, ka Liepājā darbi neapsīks.

"Protams, brīžiem jācīnās ar ledu, taču citādi šī mums ir parasta darba diena. Mēs orientējamies uz darbiem, kurus varam veikt neatkarīgi no laikapstākļiem." Daļa darbu gan esot piņķerīgi, tādēļ tie jāveic bez cimdiem, taču strādnieki smej, ka pieredzējuši arī lielāku salu, tādēļ par to nesatraucas.

Traucējošāka tomēr gan esot spožā saules gaisma, kas ne vienu vien strādnieku mudina izmantot saules brilles.

Uz tilta uzbūvētajās "siltumnīcās" strādniekiem esot ļoti silti. Ne viens vien strādā t-kreklos, kamēr ārpusē citi tērpušies biezās drēbēs.