Autobuss kursēs uz Kuldīgu

Atslēgvārdi autobuss | kuldīga | liepāja | reiss

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, uz eksperimenta laiku no 2017. gada 1. aprīļa līdz 1. oktobrim maršruta Liepāja–Aizpute reiss tika pagarināts līdz Kuldīgai, portālam ziņoja VSIA Autotransporta direkcijas Sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Jebkuras izmaiņas maršrutu tīklā, kas ietekmē valsts budžeta dotāciju apmēru, ir Sabiedriskā transporta padomes kompetences jautājums. Par abu reisu saglabāšanu arī pēc eksperimenta laika beigām padomei bija jālemj septembra sēdē, tomēr nepietiekama kvoruma dēļ tā divas reizes tika pārcelta, kā rezultātā laika periodā no 11. oktobra līdz 1. novembrim eksperimentālie reisi netiek izpildīti.

Izvērtējot maršruta Nr.5114 Liepāja–Aizpute eksperimentālo reisu finansiālos rādītājus un pagarinātajos reisos pārvadāto pasažieru skaitu, Sabiedriskā transporta padome lēma iekļaut tos kopējā maršrutu tīklā.

No 2017. gada 1. novembra autobuss, kas no Liepājas (Kuršu ielas) izbrauc pulksten 9.00, atkal darbadienās pasažierus vedīs līdz Kuldīgai. Savukārt no Kuldīgas virzienā uz Liepāju tas izbrauks pulksten 11.50.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Autotransporta direkcija atvainojas pasažieriem par radītajām neērtībām!