Atslēgvārdi liepājas sabiedriskais transports | sabiedriskais transports | izmainas

Noslēdzoties dārza darbu sezonai, no svētdienas, 1. oktobra, jau tradicionāli tiks veiktas korekcijas 8. un 12. autobusa kustības sarakstā, pielāgojot tos rudens sezonai, informē Santa Rancāne, Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” biroja administratore.

12. maršrutā autobuss no 1. oktobra, kā ierasts katru gadu, iestājoties rudens sezonai, kursēs līdz Liepājas Reģionālajai slimnīcai, nevis līdz pilsētas robežai. Līdz pilsētas robežai no Pulkveža Brieža ielas tiks saglabāts viens rīta reiss – pulksten 7.25, savukārt pulksten 7.45 no pilsētas robežas līdz Pulkveža Brieža ielai. Ierastie autobusu kursēšanas laiki no Liepājas Reģionālās slimnīcas un Pulkveža Brieža ielas netiek mainīti.

Atgādinām, ka pēc pasažieru lūguma no 1. septembra uz trīs mēnešiem tika uzsākti divi jauni eksperimentālie reisi 12. maršrutā “Pulkveža Brieža iela – Slimnīca”. No Pulkveža Brieža ielas – pulksten 18.00, savukārt no slimnīcas – pulksten 18.17.

Ņemot vērā, ka dārza darbu sezona noslēdzas un ātri iestājas tumšais diennakts laiks, pasažieri aicināti sekot līdzi izmaiņām 8. autobusa kustības sarakstā. No 1. oktobra 8. maršrutā netiks veikti šādi vakara reisi: darba dienās no pieturvietas „Līva” pulksten. 18.00 un 19.30, savukārt no d/b „Šķēde” pulksten 18.45 un 20.15, brīvdienās no pieturvietas „Līva” pulksten 18.00, 19.30 un 21.00, bet no d/b „Šķēde” pulksten 18.45, 20.15 un 21.45.