Trešdien, 17.janvārī, Rīgā notika VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) rīkotā preses konference, kurā uzņēmuma pārstāvji ne tikai sniedza atskatu par 2017.gadā paveikto, bet arī informēja par 2018.gadā plānotajiem valsts autoceļu remontdarbiem, portālam pastāstīja VAS “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļas speciāliste Ieva Niedra.

2018.gadā valsts autoceļu tīklā plānoti darbi 152 objektos, no tiem 26 būs finansēti no Eiropas Savienības (ES) fondiem, bet 126 – no valsts budžeta.

2018.gadā no valsts budžeta valsts autoceļu tīklam būs pieejami 183 miljoni eiro, bet no Eiropas Savienības fondiem – 124 miljoni eiro. Kopumā šogad valsts autoceļu remontdarbiem un uzturēšanai būs pieejami 307 miljoni eiro, kas ir par 35,8 miljoniem vairāk, nekā 2017.gadā.

Lai savlaicīgi uzsāktu 2018.gada būvniecības sezonu, jau 2017.gadā ir uzsāktas iepirkumu procedūras. Uz 2018.gada 1.janvāri bija izsludināts jau 31 iepirkums par darbiem 52 būvdarbu objektos.

Kopumā dažādu veidu darbi plānoti 1200 kilometros. Lielākie būvdarbi 2018.gadā notiks 10 autoceļu posmos. Divi no šiem posmiem ir mūspusē. Viens no objektiem ir uz autoceļa A11 Liepāja–Lietuvas robeža posmā no 50,547 līdz 58,997 kilometram (Rucava). Tas ir pārejošais objekts no 2017.gada. Savukārt otrs objekts ir autoceļa P111 Ventspils (Leči)–Grobiņa posms Labrags–Vērgale (43,20 līdz 63 kilometrs).

Savukārt sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem pārrobežu sadarbības programmas INTERREG (Interregional cross border cooperation) ietvaros plānota pierobežas ceļu posmu rekonstrukcija gandrīz 27 kilometru garumā. Kopējās projektu izmaksas ir 6,1 miljons eiro, no tiem 4,4 miljoni eiro tiks piesaistīti no INTERREG. Būvdarbi notiks trīs autoceļu posmos Latvijas un Lietuvas pierobežā. Arī mūspusē, uz autoceļa P106 Ezere–Embūte–Grobiņa.

Šogad valsts autoceļu tīklā plānoti vēsturiski apjomīgākie grants autoceļu remontdarbi. Tiem ir novirzīti 34,8 miljoni eiro, kas ir ievērojami vairāk, nekā 2017.gadā, kad vietējo ceļu sakārtošanai bija atvēlēts 9,1 miljons eiro.

Prioritāri tiks sakārtoti vietējie autoceļi, uz kuriem ir lielākā satiksmes intensitāte, vairāk brauc kravas transports un kurus izmanto lielāks skaits cilvēku. Darbi notiks 98 vietējo autoceļu posmos ar kopējo garumu 396 km.

No 20 081 km valsts ceļu 11 110 kilometri ir ar šķembu un grants segumu, t.sk. 855 km ir reģionālie valsts ceļi un 10 202 km vietējas nozīmes ceļi, kā arī 53 km ir blakusceļi.

Pērnā gada dati liecina, ka 9,2 procenti grants autoceļu bija labā tehniskā stāvoklī, 48,4 procenti – apmierinošā, bet 42,3 procenti – sliktā.

Tāpat 2018. gadā tiks izstrādāta bīstamo ceļa posmu jeb tā saucamo melno punktu samazināšanas programma, paredzot arī veikt analīzi par to, vai melno punktu vietas ir aprīkotas ar visām nepieciešamajām ceļa zīmēm, un nepieciešamības gadījumā paredzot uzstāstīt papildu brīdinošās zīmes (“STOP!”, “Bīstams krustojums” un tml.). Finansējums programmas realizācijai tiks paredzēts 2019.gada budžetā.

Viens no lielākajiem satiksmes drošības uzlabošanas projektiem paredzēts arī mūspusē. Gar autoceļu P106 Ezere–Embūte–Grobiņa posmā starp Grobiņu un ciematu Ilģi (79,75 līdz 81,08 kilometrā) paredzēts veikt gājēju-velosipēdistu ceļa ierīkošanu.