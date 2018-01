Atslēgvārdi autoceļi | apledojums

Kurzemē un valsts centrālajā daļā vietām apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Apgrūtināti braukšanas apstākļi šorīt ir pa Vidzemes šoseju no Vangažiem līdz Siguldai, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Bauskas šoseju no Iecavas līdz Grenctālei, pa Liepājas šoseju no Skrundas līdz Liepājai, kā arī pa ceļu Liepāja - Rucava.

Reģionālie autoceļi šorīt ir apledojuši Bauskas, Liepājas un Talsu apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 18 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC aicinām autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu, jo mainīgajos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais "melnais ledus".