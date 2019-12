Avīze klāt – un diena var sākties!

Atslēgvārdi kurzemes vārds | avīzes | abonēšana | pasta iela 3

Šovasar abonēšanas centra "Kurzemes Vārds" birojs pārcēlās uz Pasta ielu 3. Avīžu un citu preses izdevumu abonētāji, autobusu biļešu pircēji un tie, kuri vēlas samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem, to jau ir ielāgojuši. Tagad, gada nogalē, abonēšanas centrā darba netrūkst, jo daudzi liepājnieki ik dienu ierodas, lai iegādātos saviem tuviniekiem dāvanu – avīzes "Kurzemes Vārds", žurnāla "Liepājas Vēstules" vai kāda cita preses izdevuma abonementu.

Abonēšanas centra "Kurzemes Vārds" vadītāja Sigita Benhena stāsta: "Šobrīd daudzi liepājnieki nāk pie mums, jo, gatavojoties Ziemassvētkiem un domājot par dāvanām tuviniekiem, pērk avīžu un žurnālu abonementus jaunajam gadam. Nu jau par tradicionālu un iemīļotu dāvanu kļuvis žurnāla "Liepājas Vēstules" abonements. Decembrī pēdējā darba diena ir 30.datums. Mūsu klienti ļoti labi zina, ka, pasūtot avīzi "Kurzemes Vārds" un jebkuru citu preses izdevumu, mūsu pastnieki pasta kastītēs tos ieliks agri no rīta, vēlākais līdz pulksten 8. Tieši šīs agrās piegādes mēs saucam par kvalitatīvu piegādi. Mūsu ilggadējie klienti to zina un novērtē, ka avīzi var lasīt pie rīta kafijas, nevis vakarā pēc atgriešanās mājās no darba."

Pasūtot preses izdevumus Latvijas Pastā, uz agrām piegādēm nevar cerēt. To atzinis arī Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Māris Vilcāns, sakot, ka pasts ne ar vienu nav vienojies, ka pilnīgi visos novados un pilnīgi visās adresēs sūtījumi tiks piegādāti līdz pulksten 8 no rīta. Intervijā ziņu aģentūrai LETA viņš apgalvoja: "Teorētiski to var izdarīt, bet tad ir jāsaprot, ka šāda pakalpojuma pašizmaksa pieaugs vairākkārt."

Tiem klientiem, kuri ierodas abonēšanas centrā Pasta ielā 3, vēlmes ir dažādas. Viens ieradis avīzi "Kurzemes Vārds" pasūtīt tikai uz vienu mēnesi, otrs – uz trim, trešais – uz sešiem mēnešiem.

Tradicionāli līdz gada beigām tiek gaidīti abonētāji, kuri grib samaksāt vienu reizi un tad būt droši, ka avīzes un žurnāli viņu pasta kastītēs būs visus 12 mēnešus, sākot jau no 2.janvāra. Avīze "Kurzemes Vārds" turpinās iznākt piecas reizes nedēļā.

"Abonēšanas centra "Kurzemes Vārds" pastnieki ik dienu uz klientu pasta kastītēm veic tūkstošiem piegāžu. Abonēto avīžu ziņā neapšaubāms līderis ir laikraksts "Kurzemes Vārds". Kādēļ? Tādēļ ka neviens cits laikraksts nesniedz tik plašu, vispusīgu un analītisku informāciju par norisēm un dzīvi Liepājā. Redakcijas žurnālistu komanda ik dienu strādā, lai atspoguļotu aktuālākos notikumus un viedokļus, nebūšanas un ikdienas dzīvi Liepājā un apkārtējos novados. Manuprāt, ja liepājnieks sevi sauc par patriotu, tad arī abonētā vietējā avīze ir daļa no stāsta par vietējo patriotismu. Arī daudzi grobiņnieki jau gadiem izvēlas lasīt tieši avīzi "Kurzemes Vārds", jo viņiem mūsu pastnieki nodrošina agrās piegādes, saka Sigita Benhena.

Stāstot par preses piegādi, abonēšanas centra vadītāja vairākkārt uzsver, ka šajā darbā iesaistīta plaša komanda, par kuras eksistenci lasītāji nereti pat nenojauš. Lai avīze vai žurnāls nonāktu līdz abonētāja rokām, pats sākums ir abonēšanas centrā "Kurzemes Vārds", kur operatores pieņem pasūtījumus. Tiek noskaidrota precīza adrese, durvju kods, vai pasta kastīte ir slēdzama un labā kārtībā. Piecas reizes nedēļā šoferi vakaros dodas uz Rīgu, lai atvestu galvaspilsētā iznākošos preses izdevumus. Tad darbu sāk šķirotāji, un rīta agrumā ceļā dodas pastnieki. S. Benhena: "Bez atbildīgas komandas mūsu darbs nav iedomājams, tādēļ liels paldies visiem kolēģiem!"

Uzziņai

Abonēšanas centrā “Kurzemes Vārds” Pasta ielā 3 var:

abonēt laikrakstu "Kurzemes Vārds" un žurnālu "Liepājas Vēstules";

abonēt citus preses izdevumus: žurnālus un avīzes;

nopirkt Liepājas sabiedriskā transporta (tramvaja, autobusa) mēnešbiļetes un talonus;

nopirkt starppilsētu autobusu biļetes: populārākais maršruts ir Liepāja–Rīga, Rīga–Liepāja;

nopirkt autobusu biļetes no Rīgas uz citām pilsētām;

samaksāt komunālos maksājumus šādiem apsaimniekotājiem: "LNA", "Apse", "Labi nami" un "MultiHouse".