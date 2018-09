Bez maksas var pārbaudīt dzimumzīmes un plaušu veselību

Atslēgvārdi ģimenes diena | veselība | dzimumzīmes | plaušu pārbaudes

Lai vērstu uzmanību uz ādas un plaušu veselību, 29. septembrī Ģimenes veselības dienas ietvaros Liepājas Olimpiskajā centrā iedzīvotājiem bez maksas tiks dota iespēja pārbaudīt aizdomīgas dzimumzīmes un plaušu veselības stāvokli ar spirogrāfu, portālam vēstīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Minētās pārbaudes notiks no pulksten 12 līdz 15. Interesentus uzklausīs, apskatīs un pārbaudīs dermatoloģe Nataļja Jociene un pulmonologs Mārcis Kristons.

Plaušu pārbaude ar spirogrāfu ir viens no vienkāršākajiem elpceļu veselības testiem. Tas palīdz atklāt dažādas plaušu slimības – bronhiālo astmu, hronisku obstruktīvu plaušu slimību u.c. Pārbaudes laikā vairākas reizes dziļi jāieelpo un jāizelpo viss gaiss no plaušām spirogrāfijas ierīcē – spirogrāfā. Rezultātus un to atbilstību normai nosaka ārsts.

Svarīgs labas veselības priekšnoteikums ir arī ādas veidojumu pārbaudes. Melanoma jeb ādas vēzis kļūst arvien izplatītāks, taču, atpazīts un “noķerts” pirmajās stadijās, tas var tikt veiksmīgi ārstēts.

Plašāka informācija par Ģimenes veselības dienu un pasākuma programma pieejama šeit.

Visas aktivitātes pasākuma laikā ir bezmaksas.