Bez opozīcijas atbalsta ļauj Ārim Ozoliņam savienot amatus

Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | amati | amatu savienošana | āris ozoliņš | liepājas sez

Liepājas pilsētas domes sēdē šodien, 13.septembrī, bez opozīcijas atbalsts tika pieņemts lēmums atļaut Ārim Ozoliņam savienot Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu ar projekta vadītāja amatu uzņēmumā “OZO Tak AB”, kas ir Zviedrijas Karalistē reģistrēts uzņēmums.

Kā skaidro pilsētas pašvaldībā, saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” Liepājas SEZ valdes loceklis ir valsts amatpersona, līdz ar ko amata savienošanas ierobežojumi paredzēti likuma ietvaros.

Saskaņā ar Liepājas SEZ likumu Liepājas SEZ valdē ir deviņi valdes locekļi: trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas komersantu pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, un trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.

Līdz ar to Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas kompetenta sniegt atļauju Liepājas SEZ valdes locekļa amata savienošanai ar citu amatu.

Kā vēsta globālajā tīmeklī pieejamā informācija, uzņēmums “OZO Tak AB” dibināts 2016.gadā Stokholmas apgabalā un tā darbības specifika ir celtniecības un galdniecības darbi. Uzņēmuma dibinātājs ir Mārtiņš Ozoliņš, kurš, kā liecina Ā.Ozoliņa deklarācijā sniegtā informācija, ir viņa dēls.

Kaut arī ar pozīcijas atbalstu Ā.Ozoliņam tika dota zaļā gaisma amatu savienošanai, opozīcija pret to krasi iebilda. Kā norādīja Ludmila Rjazanova, viņai ir iebildumi, ka viens cilvēks strādā tik daudzos amatos: “Lai tad atkāpjas no Liepājas SEZ valdes locekļa amata un dod vietu jaunam un perspektīvas cilvēkam!” Valērijs Agešins pat piedraudēja: “SEZ nāksies maksāt sodu, ja amatu apvienošanas dēļ radīsies interešu konflikts!”

Liepājas pilsētas domes deputāts un Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis skaidroja, ka SEZ valdē jautājums par Ā.Ozoliņa iespējamo amatu apvienošanu nav skatīts, jo nav saņemts viņa iesniegums.