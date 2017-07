Biedrības namā būs skatāma Liliju ziedu izstāde

Atslēgvārdi lilijas | biedrības nams | izstāde

No 12. līdz 15. jūlijam katru dienu no plkst. 10:00 līdz 18:00 Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē liepājniekus un pilsētas viesus priecēs karaliskās lilijas – vienas no vissenākajiem kultūraugiem pasaulē, portālam vēstīja Liepājas Latviešu biedrības nama kultūras pasākumu organizatore Simona Puiga.

Jau piekto gadu Liliju ziedu izstādi organizē Liepājas Latviešu biedrības nams, sadarbībā ar liliju audzētāju biedrību "Lilium Balticum", kuras kolekcionāri, selekcionāri un ziedu audzētāji - Guntis Grants, Dāvids Hercbergs, Andris Krūmiņš, Aivars Laķis, Maruta Mirdza Audare un Anita Lupkina uz izstādi būs atveduši dažādu šķirņu, mirdzošu krāsu, bagātīgu un karalisku formu reibinošu smaržu ziedus. Šogad tiks izstādītas smaržīgās trompetlilijas, nesmaržīgās un īpaši izturīgās Āzijas grupas lilijas, kas Biedrības namā ienesīs vasarīgas vēsmas.

Izstādes laikā biedrības "Lilium Balticum" pārstāve – konsultante Maruta Mirdza Audare sniegs padomus ikvienam interesentam liliju kopšanā un ieteikumus kolekcijas veidošanā, audzēšanā un piemērotu liliju šķirņu izvēlē. Apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunākajiem katalogiem, kā arī pasūtīt liliju sīpolus, lai vēlāk tos iegādātos.

Lilijas ir daudzgadīgas sīpolpuķes, piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Lielākā daļa liliju ir pietiekoši vai ļoti ziemcietīgas. Plašāku informāciju par liliju grupām un audzēšanas knifiņiem varēsiet iegūt, apmeklējot Liliju ziedu izstādi Liepājas Latviešu biedrības namā. Izstādes atklāšana notiks 12. jūlijā plkst 11:00. Ieeja izstādē bez maksas.