Atslēgvārdi latviešu biedrības nams | izstādes | puķuzirņi

Liepājas Latviešu biedrības nams, kas tradicionāli rīko dažādu puķu – īrisu, gladiolu u.c. – izstādes, pirmo reizi sarīkojis smaržīgo puķuzirņu izstādi, pārliecinājās portāls.

Divu dienu garumā – no šodienas, 7.jūlija, līdz 8.jūlija pievakarei - Liepājas Latviešu biedrības nama foajē var apskatīt vairāk nekā 40 dažādu šķirņu lielziedu puķuzirņus. Šādu ziedu izstādi Liepājas Latviešu biedrības nams organizē pirmo reizi sadarbībā ar puķuzirņu audzētājiem Liepājā un novadā.

Ziedus izstādei sarūpējuši Silvija un Lita Pinkules, Iveta Abramova, Dace Knēve no Liepājas, Anita Lupkina un Mirdza Būka no Grobiņas. Lai arī puķuzirņi ir ātri augoši un ilgi ziedoši vīteņaugi, kas ar savu ziedu krāšņumu mūs priecē no maija līdz pat rudens sākumam, tiem ir savas audzēšanas prasības, kas jāievēro. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja saņemt arī noderīgu konsultāciju par šķirnēm un uzklausīt padomus šo vasaras ziedu audzēšanā.

Liepājas Latviešu biedrības nams jau 10 gadus organizē un aicina apmeklēt ziedu izstādes, atgādina Biedrības nama valdes locekle Vita Hartmane un atzīmē: “Puķuzirņu izstāde līdz šim laikam man bija sen lolots sapnis, bet tagad tas ir piepildījies, un šonedēļ pie mums pirmoreiz smaržo balti, rozā, tumšsārti un pavisam raibi puķuzirņi.

Jāatzīmē, ka ne mazāku prieku rada mūsu sadarbība ar lektori Agritu Jērumu, jo tagad ikvienam interesentam ir iespējams uzzināt dabīgo smaržu kompozīciju izveides pamatprincipus, un arī es ar jauniegūtajām zināšanām varēšu no savas rožu dārza kolekcijas pagatavot kādu īpašo smaržu.”

Pēc izstādes svinīgās atklāšanas, kas priecēja ar trauslo ziedu burvību, krāsu dažādību un patīkami maigo aromātu, interesenti bija aicināti Biedrības nama Galerijā apmeklēt lektores Agritas Jērumas lekciju un meistarklasi “Aromterapija no pašu dārza”. Portāls pārliecinājās, ka interese ir liela – zāle bija piepildīta.

Grāmatas “Smaržu burvība” autore Agrita Jēruma ir aromterapijas speciāliste un praktiķe, interesentiem sniedza arī iespēju līdzdarboties dabīgo smaržu gatavošanas meistarklasē, kurā varēja pagatavot savas individuālās dabīgās smaržas no augu ēteriskajām eļļām dzīvesspēkam un radošumam.

Agrita aromterapiju praktizē kopš 2010.gada, izzinot arvien no jauna un pielietojot ēterisko eļļu enerģiju savā praksē dažādos veidos, individuālās konsultācijās un radošas vibrāciju aromterapijas nodarbībās un meistarklasēs.

Puķuzirņu audzētājas Silvijas Pinkules smaržīgo ziedu klāstā ir arī šķirnes “Austra Pumpure” ziedi – balti brīnumi ar rozā maliņu. Taujāta par šīs šķirnes ienākšanu pašas dārzā, Silvija Pinkule stāsta: “Es sēklas iegādājos no selekcionāra Mārtiņa Maltenieka, kuram Salaspilī ir dārzniecība. Viņam pamatā visām šķirnēm ir sieviešu vārdi. Austra Pumpure viņam bijusi pazīstama, līdz ar ko viņš izveidojis šķirni, kurai devis dziesminieces vārdu.”

“Laukā varbūt ziedi ir izteiksmīgāki, spilgtāki. Tā kā man puķuzirņi aug siltumnīcā, iespējams, rozā krāsa ir blāvāka. Jo siltumnīcā visām šķirnēm ziedi mazliet blāvāki.”

Silvija Pinkule ir liepājniece, krāšņie viņas audzētie puķuzirņu ziedi plaukst tepat pilsētā. Viņa sevi neuzskata par puķuzirņu audzētāju, bet gan par ziedu audzētāju: “Ir ne tikai puķuzirņi, bet arī mazliet pavasara puķes, frēzijas, krizantēmas un mārtiņrozes.”

Puķuzirņi šogad viņai desmit dažādu šķirņu: “Ar jaunām šķirnēm īpaši neaizraujos. Tā kā audzēju siltumnīcās, tad vietas ir tik, cik ir. Tādēļ daudz neeksperimentēju, pieturos pie pārbaudītām vērtībām. Šogad jaunas ir trīs šķirnes, no kurām viena ir “Austra Pumpure”. Vēl jauna šogad ir “Oklahoma”, bet to nākamgad atmetīšu.”

Jautāta par mīļākajām šķirnēm un ziedu krāsām, viņa smaida: “Ir gan. Jau sen. Tā ir “Pink pearl”, kam ziedi gaiši, gaiši rozā. Pirmkārt, man vislabāk patīk rosīgie ziedi. Otrkārt, katrai šķirnei ir savs veidojums, augums. Un šai šķirnei augi gari, vienmēr ziedi uz gariem kātiem. Noturīgi un stingri.”

Nedrīkst nepieminēt, ka Silvija Pinkule ir puķuzirņu un citu puķu audzētāja ar ievērojamu stāžu: “25 gadi noteikti ir, varbūt pat vairāk.” Pēc jautājuma, kā sākusi nodarboties ar puķu audzēšanu, pat samulst: “Īsti pat nemāku atbildēt. Šķiet, ka aizbraucu uz Rīgu, kur tas pats Maltenieks rīkoja puķuzirņu izstādi. Āķis bija lūpā. Kaut sākumā jau bija tikai mazumiņš, dažas sēkliņas. Pamēģināju un aizgāja.”

Ziedus audzējusi arī viņas mamma, tā kā joma sveša nav bijusi. Kaut pēc profesijas Silvija Pinkule ir mediķis: “Tā kā zeme un siltumnīca bija, patīk audzēt puķes. Puķes ir manai sirdij. Es nevaru iedomāties, ka varētu stādīt, piemēram, dārzeņus! Tie nav mani.

Bet kas var būt skaistāks par ziediem! Izeju dārzā, tur vienmēr ir vienos ziedos un smaržo. Un ir gandarījums, ja vien neuzmetas slimības vai mošķi. Tiesa, no tiem neviens dārzkopis nav pasargāts. Tādēļ bez miglošanas nevar iztikt. Bet augs jau, tāpat kā cilvēks, grib gan sauli, gan dzert, ēst un zāles...”

Jāpiebilst, ka izstādi dzīvespriecīgāku iekrāso arī radošās pilnveides studijas “Mākslas Pasāža RADI” dalībnieku gleznotie puķuzirņi jauktā tehnikā, kas tapuši vasaras cikla radošo nodarbību laikā mākslinieces Ilzes Elizabetes Rasas vadībā. Darbu autori ir studijas audzēkņi vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

Un atgādināsim, ka puķuzirņu izstāde Biedrības nama foajē apskatāma šodien, 7.jūlijā, līdz pulksten 18, bet rīt, 8.jūlijā, no pulksten 10 līdz 18. Turklāt ieeja izstādē ir bez maksas.