Biedrības namā uzzied īrisi

Atslēgvārdi īrisi | ziedu izstāde | liepājas latviešu biedrības nams

13. jūnijā pulksten 12 Liepājas latviešu biedrības nama Foajē atklās īrisu ziedu izstādi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šajā sezonā cilvēkus izklaidēs jauninājums – izglītojoši informējoša lekcija Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecākā speciālista dārzkopībā Māra Narvila vadībā un radošā meistarklase, kurā floriste Inita Beihmane mācīs kā mājas apstākļos izveidot dažādus ziedu dekorus, informē biedrības nama sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Īrisu ziedu izstādē būs iespēja aplūkot aptuveni 150 dažādu šķirņu īrisu ziedus. No Latvijā zināmu un pieredzes bagātu ziedu selekcionāru un kolekcionāru dārziem, uz Liepāju tiks atvesti eksemplāri, sākot no pasteļu krāsas toņiem, beidzot ar krāsu kombinācijām, kas atgādina akvareļu tehnikas gleznas. Šogad izstādes apmeklētāji varēs ne tikai aplūkot krāšņos ziedus, bet arī sastapt Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības pārstāvjus, lai saņemtu izsmeļošu konsultāciju par šķirnēm un to, kā izvēlēties savam dārzam piemērotāko.

Šī gada izstāde tiek veidota sadarbībā ar sešiem aizrautīgiem ziedu kolekcionāriem un selekcionāriem. Ik gadu Latvijas gladiolu un īrisu biedrības prezidents Laimonis Zaķis ir viens no biedrības pārstāvjiem, kurš dalās ar sava darba augļiem, kas ir rezultāts teju četrdesmit gadu pieredzei un darbam. Šo gadu laikā selekcionārs radījis ap 200 dažādu gladiolu šķirņu un aktīvi strādā bārdaino īrisu selekcijā. Līdzās L. Zaķa veikumam izstādē būs apskatāmas arī selekcionāres Ilgas Vinķeles, selekcionāra Jura Bāzes, kolekcionāres Dzintras Jurevicas, kolekcionāres Guntas Jēkabsones un selekcionāru Lolitas un Aleksandra Muhlinkinu rūpīgi koptie un audzētie ziedi.

Savukārt pulksten 12.30 papildus izstādei ikviens varēs piedalīties Māra Narvila sniegtajā izglītojoši informējošajā lekcijā “Laba un auglīga dārza uzturēšana un kopšana”, kurā stāstīs par augsnes auglības nodrošināšanu dārzā un daudzveidīgajām iespējām augsnes uzlabošanā pašmāju dārzos. Lekcija sniegs lietderīgu informāciju gan profesionāliem dārzkopjiem, gan amatieriem, kas nesen sākuši aizrauties ar dārzkopību, jo tās laikā M. Narvils atklās trikus, kurus liekot aiz auss ikviens dārzkopis spēs iegūt maksimālo rezultātu, ko tam var sniegt viņa pašmāju dārzs.

Pēc izglītojošās lekcijas floriste Inita Beihmane dalīsies ar saviem noslēpumiem un sniegs vērtīgus padomus dažādu ziedu un augu kārtošanas praksē, kas palīdzēs ieviest svētku noskaņu kā ikdienā, izdaiļojot savu māju ar krāšņām ziedu dekorācijām, tā arī dažādos svētkos. Neierastu pieredzi dāvās iespēja no mākslīgā stikla izgatavot ziedu traukus, ko papildinās savu unikālo ziedu vainadziņu pīšana. Īrisu ziedu izstādi, lekciju un radošo darbnīcu košāku padarīs Ilzes Elizabetes Rasas vadītās studijas “Mākslas Pasāža RADI” bērnu gleznotie īrisu ziedi, kā arī ziedu audzētājas Marutas Mirdzas Audares rūpīgi koptās peonijas.

Īrisu ziedu izstāde Liepājas latviešu biedrības namā bez maksas apskatāma no 13. līdz 15. jūnijam.