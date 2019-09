Brigitai Dreižei – ASV atzinība par paveikto cilvēktirdzniecības novēršanas darba grupā

Foto: no ASV vēstniecības mājaslapas

ASV vēstniecība Latvijā nominējusi Liepājas pašvaldības sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži 2019. gada ziņojuma "Par cilvēktirdzniecības novēršanu" varoņa balvai. Brigita Dreiže kopš 2003. gada koordinē Liepājas starpinstitūciju cilvēktirdzniecības novēršanas darba grupu.

Pārsteigums un aizkustinājums – tādas bijušas B. Dreižes emocijas, saņemot ziņu un piedzīvojot pagodinājumu. Godinot Latvijas nominanti, ASV vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Pols Polītiss pagājušajā nedēļā rīkoja svinīgas pusdienas. Uz tām B. Dreiže devās kopā ar darba grupas dalībnieci, Valsts policijas pārstāvi Vitu Vīlisteri un ar pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu.

Pašai B. Dreižei nešķiet, ka būtu paveikts kaut kas īpašs, tomēr tas, ka Liepājas starpinstitūciju cilvēktirdzniecības novēršanas darba grupa novērtēta, liek arī pašai uz to paskatīties it kā no malas.

Viņa atceras, kā grupa radās: 2003. gadā Liepājā noticis vairāku dienu seminārs par cilvēktirdzniecības problēmu, to vadījis kāds amerikānis. Semināra beigās dalībnieki uzdevuši cits citam jautājumu – kas būs tālāk? Tā izveidojusies darba grupa, kurā līdz šim laikam darbojas apmēram 20 cilvēku, kuri pārstāv dažādas iestādes: Liepājas prokuratūru, Izglītības pārvaldi, Sociālo dienestu, bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Pašvaldības policiju, Valsts policiju, Robežsardzi, Kurzemes apgabaltiesu, universitāti, Resursu centru sievietēm "Marta", Valsts darba inspekciju, Nodarbinātības valsts aģentūru, Grobiņas novadu.

Grupu vada Liepājas prokuratūras virsprokurors Atis Dzērvēns. Toreiz šādas darba grupas izveidotas arī citviet Latvijā, bet Liepājas grupa esot vienīgā, kas joprojām pastāv.

Darba grupa strādā brīvprātīgi, bez atalgojuma un sapulcējas vien trīs četras reizes gadā. Tieši neformālais raksturs ļauj darboties brīvāk, bez formalitātēm, uzskata B. Dreiže.

Viens no darba grupas izvirzītiem uzdevumiem pašiem sev – izglītot sabiedrību un speciālistus iestādēs, kurās darbā ar klientiem cilvēktirdzniecības problēma var atklāties vai kurās speciālisti strādā ar tādu cilvēku loku, kuri var kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem.

