Brīvostas ielā uzsāk trokšņu aizsargsienas būvniecību

Atslēgvārdi būvdarbi | liepājas sez | ctb | trokšņu aizsargsiena

Brīvostas ielā, iepretim dzīvojamo māju rajonam, sācies darbs pie trokšņu aizsargsienas būvniecības. "Sāk urbt mikropāļus," skaidro Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Arnis Mazalis.

Aptuveni 500 metru garo un 3,5 metru augsto sienu būvēs ar mērķi absorbēt līdzās esošās autotransporta un dzelzceļa satiksmes trokšņus.

A. Mazalis vērtē, ka zināmā mērā tā būs kā robeža starp ostu un dzīvojamo rajonu, ko plānots arī apzaļumot, stādot kokus un krūmus. Tas nākotnē ļautu izveidot dabisku trokšņu un putekļu barjeru.

Sienas būvniecība ir viens no daudzajiem darbiem projektā "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība". Darbi notiek vairākos posmos, tos veic ģenerālbūvnieks SIA "CTB", piesaistot apakšuzņēmējus.

Pirmais projekta posms paredz sakārtot Brīvostas ielu no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei (esošās brauktuves pārbūve, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, lietus ūdens savāšanas sistēmas ierīkošana), otrais – ostas teritorijā esošā koplietošanas autoceļa no Brīvostas ielas caurlaides līdz Atslēdznieku ielas caurlaidei atjaunošana (brauktuves seguma sakārtošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošana, seguma nomaiņa vairākām dzelzceļa pārbrauktuvēm), bet trešajā posmā darbi norit no caurlaides Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielai (esošās brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, dzelzceļa pārbrauktuves seguma nomaiņa, sadzīves kanalizācijas izbūve).

Kopējais rekonstruējamo autoceļu garums ir aptuveni 2,7 kilometri.

Būvdarbus pilnībā plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai.