CSDD aicina autovadītājus pieteikties uz šī gada noslēdzošajām bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijām Liepājā.

Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamati, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam.

Nodarbības Liepājā notiks Zemnieku ielā 30 notiks četras dienas:

trešdien, 30.janvārī, plkst. 12:00; 14:00 un 16:00;

ceturtdien, 31.janvārī, plkst. 12:00; 14:00 un 16:00;

piektdien, 1.februārī, plkst. 12:00; 14:00 un 16:00;

sestdien, 2.februārī, plkst. 12:00; 14:00 un 16:00.

Nodarbību ilgums: viena stunda un 30 minūtes. Pieteikties var, zvanot pa tālruni 20777222 (darba dienās no plkst. 9:00-17:00).

Piedalīties var jebkurš autovadītājs ar savu transportlīdzekli, kas aprīkots ar ziemas riepām, kam ir derīga tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskā apdrošināšana.