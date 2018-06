Būs Liepājas stipro ģimeņu sarīkojums

Atslēgvārdi ģimene | salidojums | dzimtsarakstu nodaļa

Šogad pirmo reizi 26. oktobrī Liepājas Latviešu biedrības namā notiks stipro ģimeņu sarīkojums "Zelta valsis mūža garumā". Šī pasākuma idejas autores ir Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces. Nodaļas vadītāja Indra Štāle stāsta: "Parasti zelta un dimanta pārus priecājamies redzēt pie mums, bet šogad, Latvijas simtgades gadā, kā pašiem gaviļniekiem, tā viņu tuviniekiem, draugiem piedāvājam īpašu iespēju visiem satikties vienā svinīgā sarīkojumā 26. oktobrī." Uz to tiek aicinātas visas tās stiprās ģimenes, kas savu kāzu 50. vai 60. jubileju atzīmē tieši 2018. gadā. Protams, tie pāri, kuri zelta un dimanta kāzas atzīmējuši vai tikai vēl atzīmēs šogad, var izvēlēties vienu no diviem variantiem. Pirmais – nākt uz svinīgo ceremoniju Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā. Otrais – savus svētkus svinēt vērienīgāk un kopā ar citām stiprajām ģimenēm Liepājas Latviešu biedrības namā. I. Štāle: "Mēs ļoti ceram, ka šī tradīcija ar balli zelta un dimanta pāriem turpmāk tiks organizēta katru gadu, bet viss atkarīgs no pašu gaviļnieku un viņu tuvinieku aktivitātes un ieinteresētības."

Sarīkojumā "Zelta valsis mūža garumā" tiks sumināti 50 un 60 gadus kopā nodzīvojušie pāri, kuri, gadiem ejot, spējuši nosargāt savu mīlestības stāstu un nodot to bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem. Katrs gaviļnieku pāris var aicināt līdzi ne vairāk kā astoņus tuviniekus un draugus. Sarīkojumam obligāti ir jāpiesakās līdz 1. augustam. To var izdarīt Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā (Lielā ielā 1A) 4. vai 5. kabinetā, kā arī zvanot pa tālruni 63422261. Ja līdz 1. augustam būs pieteicies maz ģimeņu, tad varēs pieteikties un sarīkojumā piedalīties arī citi šī gada apaļo kāzu jubileju pāri.