Būs stiprāks. Būs kā jauns

Tramvaja tilta pārbūvi esam gaidījuši daudzu iemeslu dēļ. Vieni droši vien ar nepacietību ilgojas pēc velojoslas, kas novērstu konfliktus ar gājējiem. Citi vēlētos līdzenāk pārslīdēt tiltam pāri jaunā tramvajā. Vēl citiem kremtis pilsētas simbola nobružātais izskats. Bet būvnieki droši vien gaidīja, kad beidzot varēs ķerties pie darba, un nu tas ir sācies.

Tilta izskats mainīsies. Lai gan tiks saglabātas tā vēsturiskās margas, nebūs vairs pusapaļo nišu ar betona margām, uz kurām gājējiem tik ļoti patīk atbalstīties, vērojot saulrietu un fotografējoties. Nišas tiek upurētas tilta paplašināšanai. Brauktuvju platums saglabāsies, taču tiltu paplatinās gājēju un riteņbraucēju ērtībām – ietve uz katru pusi būs par 1,80 metriem platāka. Lai gan atsevišķi izbūvēta veloceļa nebūs, velojosla tomēr būs nodalīta no ietves ar horizontālo apzīmējumu – pastāsta projekta vadītājs, pašvaldības pārstāvis Uldis Klaks-Kleins, uzsverot, ka tilta rekonstrukcija ir tik pamatīga, ka "pat pārseguma plātnes izbetonēs no jauna".

Rekonstrukcijas ģenerāluzņēmējs ir SIA "Rīgas tilti". Būvdarbi sākti visās vietās reizē: gan zem tilta, gan uz tā. "Ūdenslīdēji apseko tilta balstus zem ūdens," stāsta tilta būvdarbu vadītājs Arvis Sūrs, "viņi arī veic atklāto bojājumu remontu tajās vietās, kur ir izdrupis betons. Visas nesošās konstrukcijas pastiprinās – metinās klāt metāla plauktus, līdz ar to tiltam būs lielāka nestspēja. Tilts ir balstīts uz tērauda sijām, tās ved no viena krasta uz otru, un tās visas tiks pastiprinātas. Sijas ir veidotas no metāla profiliem, tos padarīs platākus. Līdz ar to tilts varēs uzņemt lielāku slodzi – lielāku svaru."

Rekonstrukcija sākta neizdevīgā laikā – rudenī. Tāpēc tagad būvdarbu vadītāji spiesti atzīt, ka ir ļoti atkarīgi no laika apstākļiem. A. Sūrs: "Mēs rēķināmies ar to, ka te nav stabilu mīnusu un nav stabilas sniega segas. Divus mēnešus esam ierēķinājuši tehniskajam pārtraukumam. Ja paveiksies, tad iztiksim bez tā. Pirmās puses pārbūve noteikti noritēs ilgāk, kamēr mēs izbūvēsim visas palīgkonstrukcijas un tehniskos risinājumus izdomāsim, bet otrajai pusei būtu jāveicas ātrāk."

Taču vissteidzamākais darbs ir izbūvēt jauno tramvaja sliežu ceļu. Rekonstrukciju sākot, Rīgas ielā pie tilta un otrajā pusē, Lielā ielā, uzbūvētas sliežu pārmijas, tramvajam rekonstrukcijas posms jāveic pa vienām sliedēm. "Prioritāte ir ziemā palaist tramvaju pa abiem sliežu ceļiem, jo tad ar pārmijām ir problēmas, tās aizsalst," skaidro A. Sūrs.

Vienlaikus tiek pārbūvēta arī Lielā iela, no tilta līdz Liepājas Universitātei. Smagākie darbi notiks ielas jūras pusē jeb pāra numuru pusē, kur jāizbūvē lietus ūdens kanalizācija, kādas te nekad nav bijis, un jauns sadzīves kanalizācijas posms. Tas nozīmē, ka drīzumā ielā tiks izraktas dziļas komunikāciju tranšejas – stāsta E. Jurševics. Reizē jāizbūvē jauns tramvaja sliežu ceļš.

"Pie Liepājas Universitātes esam uzdūrušies uz negaidīta atraduma – tur ir vecās komunikāciju kanalizācijas mūrējums, šahta. Grūti pateikt, cik tā veca. Tā nedarbojas. Būs papildu demontāžas darbi," saka E. Jurševics un uzsver: "Pats galvenais ir tramvaja ceļu pārbūve – visu veco rokam ārā." Lielā ielā apmēram 130 metri sliežu ceļa būs zaļi – ar zālienu. Ietves pārbruģēs – tās nedaudz sašaurināsies, jo Lielā ielā jūras pusē uz brauktuves būs ierīkots veloceļš līdz universitātei.

