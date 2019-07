Atslēgvārdi brīvostas iela | liepājas osta | sez pārvalde | rekonstrukcija | asfaltēšana

Liepājas ostas galvenā artērija - Brīvostas iela piedzīvo vērienīgu pārbūvi, pēc kā ceļš būs plašāks un drošāks visiem satiksmes dalībniekiem. Rekonstruējamās ielas posmā no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei šobrīd turpinās asfaltēšanas darbi un plānots, ka līdz intensīvajai graudu sezonai iela būs gatava tiktāl, lai par to varētu raiti virzīties kravas auto plūsma.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” mērķis ir novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā.

Brīvostas ielas pārbūve ir viena no apjomīgā projekta sadaļām.

Atbilstoši iepirkumu procedūrai un noslēgtajam līgumam darbus veic SIA "CTB", kā apakšuzņēmēji pie inženierkomunikāciju izbūves objektā strādā SIA "Būvmehanizācija"un SIA "Liepājas energomontāža", pastāstīja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Arnis Mazalis.

Kopējais rekonstruējamo autoceļu garums ir aptuveni 2,7 kilometri.

SIA "CTB" valdes loceklis Pēteris Andrijānovs iepriekš klāstīja, ka projekts kopumā ir visai komplicēts, turklāt tiek izmantota pilsētā līdz šim nekur citur neredzēta ielas seguma konstrukcija, kas veidota tā, lai izturētu kravas automašīnu smagumu.

Pēc rekonstrukcijas Brīvostās ielā no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei būs trīs transporta joslas, divas paredzētas satiksmei uz ostu, trešā izbraukšanai no tās. Viena josla vedīs uz "Liepāja Bulk Terminal", līdz ar to kravas automašīnas, kas tur nogādās graudus, netraucēs cita transporta satiksmei un neveidosies sastrēgumi, skaidroja A. Mazalis.

Šobrīd notiek brauktuves asfaltēšana līdz virskārtai, kuru, savukārt, klās nākamgad. Tāpat izbūvēs gājēju ietvi un apgaismojumu, kas šajā ielā līdz šim nav bijis. Rudenī varētu sākties sagatavošanās darbi trokšņu aizsargsienas būvniecībai. 3,5 metru augsto sienu būvēs autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons, lai mazinātu automašīnu un dzelzceļa satiksmes trokšņus.

Vienlaikus būvdarbi notiek arī ostas slēgtajā posmā, no caurlaides Brīvostas ielā līdz caurlaidei Atslēdznieku ielā. Tur atjaunos brauktuves segumu, izbūvēs gājēju ietves un apgaismojumu u.c.

Trešais, mazākais būvdarbu posms, visticamāk, tiks īstenots nākamgad no ostas caurlaides Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielas pārbrauktuvei.

Būvdarbus pilnībā plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot arī dzelzceļa būvdarbus, ir septiņi miljoni eiro, no kuriem aptuveni 4,5 miljoni ir ES piešķirtā nauda, bet pārējais ir Liepājas SEZ pārvaldes līdzfinansējums.

Šobrīd osta gatavojas intensīvai graudu pārkraušanas sezonai. Lai arī tā sāksies 1. augustā, jau tagad ostas virzienā sāk plūst vietējo graudu kravas, tāpat ceļā uz Liepāju ir pirmais dzelzceļa sastāvs ar graudiem no Krievijas, pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis.

Liepājas SEZ pārstāvji ar VAS "Latvijas dzelzceļš" pārrunājuši, kā nodrošināt raitu vagonu apriti gan vietējām, gan arī tranzīta kravām.

Šā gada sešos mēnešos ostā pārkrauts 3,655 miljoni tonnu kravu, kas ir par 5,5 procentiem mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. "Taču kravu apgrozījums ir lielāks nekā 2017. gada attiecīgajā laika periodā," norāda Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis. "Iepriekšējos divos gados mums ir izdevies palielināt ostas kravu apgrozījumu pa trešdaļu un tas ir bijis straujš kāpums. Šobrīd svarīgi ir gan nostiprināt jau sasniegto, gan risināt jautājumus, lai pieaugums turpinātos".