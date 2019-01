Būvdarbi pa prātam ne visiem

Atslēgvārdi aldaru iela | būvdarbi | sūdzība

Kāpēc ziemā mājai tiek mainīts jumts? Būvnieki sacēluši kāpņu telpas ārdurvīm priekšā sastatnes, tā kā nevar tikt laukā. Dzīvojamā ēkā uz laiku tiks atslēgts ūdens, par to nebrīdinot. Šādas sūdzības rakstiski izteica kāda Aldara ielas 26/28 nama iemītniece. Mājas pārvaldniece Daiga Ārniece savukārt situāciju skaidroja šādi: "Neredzu nekāda pamata sašutumam, jo visi ir informēti par konkrētiem būvdarbiem un piekrituši, ka tie jāveic."

Aldaru ielas nama 26/28 ēkas pagalmā un iekštelpās vakar rosījās būvnieki – bija redzamas gan sastatnes, gan arī tas, ka tiek mainīts jumts, tāpat nama pagrabstāvā bija dzirdamas strādnieku instrumentu skaņas. Uz jautājumu, vai ziema ir piemērots laiks jumta nomaiņai, viens no strādniekiem atbildēja: "Visu nosaka nauda, ja ir līdzekļi un pasūtījums, mēs vienkārši to izpildām, arī ziemā," teica darbinieks. Cenšoties noskaidrot mājas iedzīvotāju domas par notiekošajiem būvdarbiem, klauvējām pie vairākām dzīvokļu durvīm, taču neviens tās tā arī neatvēra.

Mājas pārvaldniece Daiga Ārniece pastāstīja: "Šī nav ne pirmā un ne pēdējā reize, kad kādai mājai ziemas laikā tiek mainīts jumts. Piemēram, arī šobrīd vienai no ēkām pie pilsētas domes tas tiek darīts. Tiklīdz tika nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un no bankas iegūti finanšu līdzekļi, sākās būvdarbi, kas šajā ēkā norit jau no janvāra sākuma. Nama iedzīvotāji par to jau bija laikus informēti, galu galā tā bija viņu pašu izvēle, proti, dzīvokļi īpašnieki lēma gan par jumta nomaiņu, gan par centrālās apkures ievilkšanu," atzina D.Ārniece, uzsverot, kā attiecīgā māja jau ilgāku laiku esot bijusi kritiskā stāvoklī – tecējis jumts, kā arī nav bijusi centrālā apkure. "Pašlaik mājas iedzīvotāji sildās kā nu kurš – izmantojot malkas apkuri, elektriskos sildītājus, bet kāds varbūt nesildās nemaz. Uzskatu, ka centrālās apkures ieviešana un jumta nomaiņa bija nepieciešamība, lai nebojātu īpašumu," teica D.Ārniece, kura negribēja piekrist mūsu ziņotājas teiktajam, ka būvnieki ar sastatnēm esot aizšķērsojuši durvis tā, lai pa tām nevarētu iziet, jo pati tur tikko esot bijusi un neko tādu neesot redzējusi. "Paralēli pa mājas finanšu līdzekļiem tika veikta arī aukstā ūdens un kanalizācijas ūdeņu stāvvadu nomaiņu, kas bija pēdējais posms – vairāk iedzīvotājiem ūdens atslēgts netiks. Otrdien ūdensapgāde tika pārtraukta tikai uz salīdzinoši īsu laiku, cik man zināms, tad santehniķis to atjaunojis tajā pašā dienā ap pulksten 18.45. Tāpat D.Ārniece jūtas pārsteigta, ka neviens no konkrētās ēkas iedzīvotājiem, nav izteicis pretenzijas personīgi, bet vērsies pēc palīdzības pie medijiem: “Laikam jau tas saistīts ar cilvēka dabu, kam nekad nav labi, vai arī garastāvokļa izmaiņām.”

Aldaru ielas 26/28 mājā būvdarbus paredzēts pabeigt līdz maija beigām.