Būvnieks izraudzīts, jāmeklē nauda

Atslēgvārdi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | LMMDV | celtniecība | piebūve

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) beidzot izraudzījusies būvnieku Mākslas skolas piebūves celtniecībai Alejas ielā. Izvērtējot piedāvājumus, pieņemts lēmums, ka atklātā konkursa uzvarētājs ir SIA "UPTK", kuras finanšu piedāvājuma summa ir vismazākā no četrām piedāvātajām – 1 985 428,46 eiro (bez PVN).

Aploksnes ar atklātā konkursa piedāvājumiem par tiesībām veikt profesionālās kultūrizglītības ēkas būvdarbus jaunbūvei Alejas ielā atvēra 14. martā, pēc tam notika piedāvājumu izvērtēšana, "Kurzemes Vārds" uzzināja skolā. No ERAF un valsts budžeta finansējuma LMMDV profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai piešķirtā kopējā summa ir 2 129 619 eiro, no kuriem jaunbūvei Alejas ielā 18/20 sākotnēji paredzēti 1 749 064 eiro. Sadarbībā ar Kultūras ministriju tiekot meklēti risinājumi trūkstošā finansējuma piesaistei, un tikai pēc tam varēs slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju. Skolā pagaidām nevarot sniegt atbildi uz jautājumu, vai piebūvi varēs pabeigt noteiktajā termiņā – līdz šī gada beigām. Viss esot atkarīgs no sarunām ar Kultūras ministriju.

Finanšu piedāvājumu bija iesniegušas arī SIA "Bildberg" par summu 1 987 671,86 eiro, SIA "Būvalts R" par 2 001 725,07 eiro un SIA "Monum" par 2 141 193,85 eiro.

Jau iepriekš rakstījām, ka LMMDV mākslas skolas piebūve nepieciešama telpu trūkuma dēļ. Pirmajā konkursā arhitektiem iesniegtie piebūves projekti bija par dārgu, atkārtoti izsludinātajā konkursā pieteicās tikai SIA "Baltex Group", kuru pārstāvēja arhitekts Andris Kokins. Šo piebūves projektu arī paredzēts realizēt.