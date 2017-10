Atslēgvārdi nbs | militārā tehnika | aprīkojums | pašgājējhaubices sistēmas

Svētdienas, 1.oktobra, vakarā Liepājas ostā ienācis prāmis ar pirmajām pašgājējhaubiču sistēmām no Austrijas, kuras iegādātas, lai pilnveidotu Latvijas bruņoto spēku netiešās uguns atbalsta spēju, kā arī uzlabotu Latvijas spēju pilnvērtīgi integrēties NATO operācijās un mācībās, portālam pastāstīja AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas kapteine Sandra Brāle.

Šā gada aprīlī tika parakstīts divpusējs līgums starp Latvijas Aizsardzības ministriju un Austrijas Aizsardzības un sporta ministriju par M109A5Oe tipa pašgājējhaubiču sistēmu iegādi, tai skaitā uguns vadības un apmācības platformu iegādi. No Austrijas iegādātās 47 kaujas tehnikas vienības plānots saņemt līdz nākamā gadabeigām.

Haubices, ko iegādājusies Latvija no 2003. gada līdz 2007. gadam tika modernizētas un pēc tam iekonservētas.

Šā gada augustā Austrijā noslēdzās Latvijas bruņoto spēku haubiču apkalpošanas speciālistu praktiskā apmācība par tehnikas izmantošanu.

Vienas vienības izmaksas, atkarībā no tās modifikācijas (haubice, uguns vadības vai apmācību platforma), ir no 60 000 līdz 140 000 eiro.

Pašgājējartilērijas sistēmas M109A5Oe A tipa haubice, kas ir agrāko A2 un A3 tipa haubiču modernizētā versija ar 39 kalibra M185 stobru, šobrīd ir arī Austrijas bruņoto spēku arsenālā. Tās šāviena attālums ir 22 kilometri ar standarta munīciju, savukārt ar uzlabotas darbības munīciju šāviena distances attālums ir 30 kilometri. Haubice spēj atklāt uguni minūtes laikā no uzdevuma saņemšanas, kā arī pēc uguns uzdevuma veikšanas 30 sekunžu laikā atstāt uguns pozīciju.

“Esmu patiesi gandarīts, ka tikai piecus mēnešus pēc līguma parakstīšanas starp Latvijas Aizsardzības ministriju un Austrijas Aizsardzības un sporta ministriju par M109A5Oe tipa pašgājējhaubiču sistēmu iegādi, tās nonāk uz Latvijas zemes, līdz ar uguns vadības un apmācības platformām. Šo kaujas tehnikas vienību iegāde ir nozīmīgs Nacionālo bruņoto spēku artilērijas papildinājums, kas ļaus uzlabot valsts aizsardzības spējas. Haubices stiprinās Latvijas bruņoto spēku netiešās uguns atbalsta spēju, kā arī uzlabos Latvijas spēju pilnvērtīgi integrēties NATO operācijās un mācībās. Bet ikviens iedzīvotājs tās redzēs jau 18.novembra militārajā parādē Rīgā, par ko esmu īpaši gandarīts,” uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

“Pašgājējhaubiču sistēmas iegāde ir uzskatāms apstiprinājums Nacionālo bruņoto spēku konsekventai attīstībai. Šis bruņojums dos ļoti nozīmīgu ieguldījumu netiešās uguns (artilērijas) atbalsta spēju pieaugumā un noteikti to nevajag uzskatīt par ekskluzīvu ieguldījumu kādā vienībā, bet šo ieroču daudzums un kvalitāte nosedz pilnu taktisko nepieciešamību. Šo projektu intensīvi strādājot īsā laika periodā ir paveikuši Aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku eksperti, par ko esmu gandarīts un pateicīgs viņiem. Esmu pārliecināts, ka redzot bruņoto spēku attīstības gaitu, mūsu sabiedrībā tikai pieaugs pārliecība par to, ka mēs ne tikai gaidām palīdzību no sabiedrotajiem, bet arī paši darām visu iespējamo, lai izveidotu drošu Latvijas aizsardzības sistēmu,” norāda Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Šodien, 2.oktobrī, uz valsts autoceļiem virzienā no Liepājas ostas caur Rīgu uz Ādažu bāzi, notiek pastiprināta militārās tehnikas kustība. Nacionālie bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties militārās tehnikas pārvietošanās dēļ.

Militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija, Valsts policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.