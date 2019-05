Ceļvedis vēlētājiem

Atslēgvārdi vēlēšanas | eiropas parlaments | eiropas parlamenta vēlēšanas

"Rodas iespaids, ka tie darīts viss, lai vēlētājus atturētu no balsošanas"- tā par nedēļas nogalē gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām izteicās kāda "Kurzemes Vārds"lasītāja, kura tāpat kā daudzi nav saņēmusi paziņojumu par vēlēšanu iecirkni. Neraugoties uz šo ķibeli, vēlēšanas nevajadzētu ignorēt un, lai balsošana ikvienam noritētu raiti, esam sagatavojuši informatīvu ceļvedi.

Kāpēc jāiet uz vēlēšanām?

Eiropas Parlaments kopā ar Eiropas Savienības ministru Padomi pieņem direktīvas un regulas, kuras, pēc aptuvenām aplēsēm, ietekmē aptuveni 80% no Latvijas likumiem. Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. Tādēļ nobalsojot Eiropas vēlēšanās, ikviens var ietekmēt to, kuri cilvēki pieņems likumus Eiropas līmenī, kas vistiešākajā veidā attieksies arī uz katru no mums.

Kas var balsot?

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Savukārt tiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībvalstīm, ir iespēja izvēlēties - balsot par Latvijas EP deputātu kandidātu sarakstiem vai arī reģistrēties balsošanai mītnes valstī un balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem. Izvēloties balsot mītnes zemē, vēlētājs zaudē tiesības attiecīgajās vēlēšanās balsot par Latvijas EP kandidātu sarakstiem un kandidātiem.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs dokuments – derīga pase vai personas apliecība (eID). Šajās vēlēšanās vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība, vēlētāja apliecība nav nepieciešama.

Kā noskaidrot iecirkni?

Ja neesat saņēmuši informatīvo paziņojumu, tad savu iecirkni var noskaidrot:

> Interneta - cvk.lv vai pmlp.gov.lv (sadaļā 3-pakalpojumi)

> Zvanot uz CVK uzziņu tālruni: 67049999, darba dienās no pulksten 8 līdz 20.

Ko darīt, ja nevar nokļūt līdz iecirknim?

> Līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā.

> Vēlēšanu dienā šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Ja vēlētājs nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un nav mainījis iecirkni līdz 7. maijam, šogad pirmo reizi, pilotprojekta ietvaros, būs iespēja mainīt iecirkni iepriekšējās balsošanas dienās, un pieteikt balsošanu dzīvesvietai tuvākajā iecirknī.

Saskaņā ar CVK sniegto informāciju vēlēšanu iecirkņi iesniegumus vēl pieņems šādos laikos:

> trešdien, 22. maijā no pulksten 17 līdz 20;

> ceturtdien, 23. maijā no pulksten 9 līdz 12;

> piektdien, 24. maijā no pulksten 10 līdz 16;

CVK norāda, ka pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā 25. maijā pēc pulksten 12, taču jāņem vērā, ka šādā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, proti, līdz pulksten 20.

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

> vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,

> adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, vai ja balsotājs neatrodas sava iecirkņa teritorijā iepriekšējās balsošanas dienās- vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī.

Iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Vai pacienti var balsot slimnīcā?

Jā! Vēlētāji slimnīcā var pieteikt balsošanu atrašanās vietā slimnīcai tuvākajā iecirknī. Viens no Liepājas iecirkņiem darbosies Liepājas reģionālās slimnīcas telpās. Balsošana slimnīcā tiks organizēta vēlēšanu dienā.

Vai vēlēšanas būs arī cietumā un izolatorā?

Balsot savā atrašanās vietā var arī aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šiem vēlētājiem balsošana jāpiesaka ieslodzījuma vietas administrācijai līdz 23.maijam. Balsošana ieslodzījuma vietās tiks rīkota iepriekšējās balsošanas dienās – 22., 23. un 24.maijā.

Kā balsot?

Vēlētāji drīkst balsot tikai vienu reizi. No visiem vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem balsojot jāizvēlas viens saraksts (viena vēlēšanu zīme); var arī balsot ar tukšu aploksni (atturoties).

Vēlēšanu zīmē vēlētājs drīkst izdarīt neierobežotu skaitu atzīmju "+" pretī attiecīgā saraksta kandidātiem vai svītrot neierobežotu skaitu attiecīgā saraksta kandidātu (svītra pāri kandidāta vārdam un uzvārdam). Vēlēšanu zīmē drīkst neizdarīt arī nekādas atzīmes.

Cik deputāti jāievēl?

Tā kā atšķirībā no Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, visa Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, Latvijas partijas Eiropas Parlamenta vēlēšanās katra piedāvā vienu kandidātu sarakstu.

2019. gada Eiropas vēlēšanās no Latvijas tiks ievēlēti 8 Eiropas Parlamenta deputāti, tāpat kā iepriekšējās - 2014. gada Eiropas vēlēšanās. Deputāti tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.

Lai tiktu ievēlētas Eiropas Parlamentā, politiskajām partijām jāiegūst vismaz 5% vēlētāju balsu.

Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits.

Kad zināsim rezultātus?

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs zināmi pusnaktī no 26. maija uz 27. maiju, kad noslēgsies vēlēšanas tajās dalībvalstīs, kurās tradicionāli vēlēšanu diena ir svētdiena.

Ar visiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstiem un vēlēšanu iecirkņiem varat iepazīties šeit.

Avots: CVK