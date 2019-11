Centrs "Marta" aicina atpazīt vardarbību un saņemt palīdzību

Atslēgvārdi centrs Marta | sievietes | vardarbība pret sievietēm | palīdzības sniegšana | juris dilba

Sākot ar 25. novembri, ko pasaulē atzīmē kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko dienu vardarbības izskaušanai pret sievieti, visā pasaulē tiek uzsākta 16 dienu kampaņa pret vardarbību, kas beidzas 10. decembrī Starptautiskajā cilvēktiesību dienā. Šajā laikā starptautiskās, valsts un nevalstiskās organizācijas aktualizē ar vardarbību pret sievieti saistītus jautājumus, aicinot sabiedrību nenoklusēt vardarbību un atbalstīt cietušās sievietes, informē biedrības "Centra MARTA" Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba.

Latvijā trešdaļa sieviešu savā dzīves laikā ir piedzīvojušas fizisku vardarbību no savu vīru vai partneru puses vismaz vienu reizi. 60% sieviešu ir piedzīvojušas psiholoģisku vardarbību. Latvija ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā. "Bet diemžēl lielākā daļa no šīm sievietēm nevēršas pēc palīdzības, jo kaunas par notikušo, ir iebiedētas un netic, ka situāciju ir iespējams mainīt," zina teikt J.Dilba.

"Vardarbība ir noziegums un jebkura veida vardarbība partnerattiecībās ir cilvēktiesību pārkāpums," uzsver J.Dilba. Ikdienā sniedzot palīdzību vardarbībā cietušajām sievietēm,

centra "Marta" speciālisti ir novērojuši, ka ne vienmēr vardarbība tiek atpazīta un, tikai iestājoties jau smagākām sekām, tiek meklēta palīdzība.

16 dienu pret vardarbību kampaņas ietvaros centra "Marta" Liepājas filiāle šogad Liepājas pilsētvidē un sabiedriskajā transportā izvietos informāciju, lai aicinātu sabiedrību atpazīt vardarbību un cietušās sievietes vērsties pēc palīdzības.

Centrs "Marta" sniedz valsts apmaksātas konsultācijas un vardarbībā cietušajiem ir iespējas saņemt bezmaksas sociālā darbinieka, jurista un psihologa palīdzību.

Centrs "Marta" ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un lai mazinātu vardarbību pret sievietēm un bērniem, cilvēktirdzniecību, sieviešu nabadzību un sociālo atstumtību Latvijā un pasaulē.