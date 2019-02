Atslēgvārdi piemiņas vakars | AREM | Anatolijs Līvens

Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācija (AREM) Liepājas muzejā organizēja kņaza, Krievijas impērijas virsnieka, Latvijas Brīvības cīņu dalībnieka Anatola Līvena piemiņas vakaru. "Vēlamies veicināt tautu sadraudzību un izcelt kopējās vēstures pozitīvās puses. Esam izveidojuši arī kalendāru, kur apvienojām gan krievu, gan latviešu atceres dienas," klātesošos uzrunāja asociācijas vadītājs, vēsturnieks un rakstnieks Dmitrijs Savins.

Lai arī vēsturiski latviešu un krievu tautības cilvēkus daudz kas vieno – notikumi, atceres dienas, tomēr Latvijā dzīvojošiem krievu tautības cilvēkiem kalendārā atzīmēto piemiņas dienu ir daudz mazāk, savu novērojumu atklāja D. Savins. "Es ar to nedomāju padomju laika atceres dienas vai 9. maiju, Uzvaras dienu. Mēs vēlamies lauzt postpadomju vēsturiskās atmiņas, jo nesen dibinātā Latvijai lojālo krievu asociācija AREM grib atsaukt atmiņā pirmspadomju atzīmējamās dienas, kā arī tās papildināt. Vēlamies, lai arī Latvijā dzīvojošajai krievu kopienai būtu šāda iespēja," skaidroja D. Savins.

Kad asociācija ķērās klāt kalendāra izveidei, nācās rūpīgi izvērtēt, kādus notikumus pieminēt un vai projekts būs dzīvotspējīgs. Vairākus atzīmējamos notikumus ieteicis pats D. Savins, kurš ir no Krievijas emigrējis disidents un Latvijā dzīvo jau trīs gadus. Tādēļ kalendārā starp pareizticīgās un vecticībnieku baznīcas svētkiem redzami datumi, kas saistīti ar atbrīvošanos no mongoļu-tatāru jūga, dažādu karu beigu datumi un piemiņas dienas. "Kalendārs ir tiešām daudzslāņains. Tur atzīmētas tās dienas, kas cieši saistītas ar Krievijas vēsturi, dienas, kas saistītas ar pretošanos komunistiskajam režīmam un to upuriem. Protams, neaizmirsām arī tos datumus, kuri ir nozīmīgi krievu kopienai Latvijā," pauž D. Savins. Lai kalendārs būtu pilnvērtīgs, viņš izpētījis arī Latvijas vēsturi un izcēlis arī tos datumus, kuri saistīti ar pareizticīgo mācītāju Jāni Pommeru, kņazu Anatoliju Līvenu un citiem šeit dzīvojušiem krieviem.

AREM cer, ka šis kalendārs kļūs par ceļvedi un palīdzēs izrauties no padomju meliem. Kā galveno traucēkli D. Savins min to, ka cilvēku atmiņās šie notikumi atstājuši pārāk lielus un grūti labojumus nospiedumus.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 4. februāra numurā.