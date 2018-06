Cik izmaksā izlaidums?

Atslēgvārdi izlaidums | izmaksas | nauda | absolventi

Greznie izlaiduma tērpi, frizūras, ziedu klēpji, apsveikumi... Nav noslēpums, ka izlaidums prasa ne vien ievērojamu laika ieguldījumu, bet arī naudas maciņa patukšošanu. Portāls vērsās pie Liepājas 12.klašu absolventiem, lai noskaidrotu, kādi ir viņu aptuvenie tēriņi. Protams, tie klasēs ir atšķirīgi, tāpat puišu un meiteņu iztērētā naudas summa mēdz atšķirties, tādēļ esam apkopojuši aptuvenās summas.

Apģērbs: Aptaujāto absolventu atbildes bija visai atšķirīgas, jo meiteņu kleitas un kurpes nereti ir lētākas par puišu ietērpu, kas uz izlaidumu diezgan bieži velk jau iepriekš iegādātus uzvalkus. Taču tajā pašā laikā pēdējajos gados parādījusies tendence apģērbu izlaiduma ceremonijai nomāt, tādēļ skolēnu norādītās summas atšķīrās pat par desmit reizēm - no 25 līdz pat 250 eiro. Taču tiek izmantoti arī dažādi skaistumkopšanas pakalpojumi, piemēram, apmeklēts frizieris, vizāžists, manikīre, kam absolventi tērē aptuveni 5 līdz 60 eiro.

Audzinātāja sveikšana: Summa, ko absolventi tērē pateicības dāvanai audzinātājam, ir atkarīga no dāvanu idejām. Aptaujātie absolventi norādīja, ka dāvanu kopējā summa mēdz būt gan 150, gan 350 eiro, vienam skolēnam tērējot no 5 līdz 15 eiro. Savukārt sveicot citus skolotājus ar ziediem, tiek tērēti no 2 līdz 25 eiro.

Vecāku sveikšana: Kā ierasts, absolventi pateicības vārdus un dāvanu vai ziedus pasniedz arī saviem vecākiem. Kādā klasē absolventi par sveikšanas veidu nevienojas, ļaujot katram izpausties individuāli, taču citās klasēs katram skolēnam tā izmaksā no 2 līdz 30 eiro.

Dāvana skolai: Par piemiņu no absolventiem parasti dāvana tiek sagādāta arī pašai skolai. Citi skolēni izceļas ar izdomu, veidojot dāvanu paši, lielos tēriņos neiegrimstot, taču citi tērē no 2 līdz 10 eiro no cilvēka.

Svinēšanai: Arī izlaiduma svinēšanai atvēlētās summas ir visai atšķirīgas - kāds rīko lielas svinības, taču citi nelielas svētku vakariņas ģimenes lokā, vai tikai dodas uz absolventu balli. Skolēni norāda, ka izlaiduma svinēšanai katrs paredz naudas summu no 10 līdz 600 eiro.