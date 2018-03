Cilvēki joprojām tic absurdām ķēdes vēstulēm

Kamēr daļa cilvēku iedziļinās pieejamajā informācijā par viltus ziņām, "troļļiem" un avotu uzticamību, lai lieki visvarenās interneta dzīles nepiedrazotu ar nevērtīgu un muļķīgu informāciju, citi tajā pašā laikā pārdzīvo par piedzīvotajām nelaimēm, kas piemeklējušas, jo tālajā 2007.gadā nepārsūtīja to ķēdes vēstuli, kas brīdināja par nelaimes draudiem.

Lai sliktie laiki neatkārtotos, nu jāpārsūta visas ķēdes vēstules. Arī šī, kuru pēdējās dienās no pazīstamiem cilvēkiem saņēmuši feisbuka lietotāji. To it kā sūtījis pats feisbuka direktors Marks, lai ar kādu tiešsaistes tulkotāju tekstu pārvērstu latviešu valodā un tieši tev pastāstītu, kā rīkoties, lai vietnes izmantošana nekļūtu par maksas izpriecu. Lieki piebilst, ka feisbuka dibinātāja oficiālajā kontā par šādu ziņojumu nav ne vārda.

Šī informācija nav patiesa! Pirms pārsūti ķēdes vēstuli, pārliecinies, vai tās saturs ir patiess! Joprojām ir cilvēki, kas šādām lietām tic.

(Lūdzu pārsūti Tālāk)!! Sveiki , es esmu Marks, Facebook direktors. Sveiki visiem, šķiet, ka visi brīdinājumi ir reāli. Izmantojot Facebook maksās naudu. Ja jūs izsūtīsit šo līniju līdz 18 atšķirīgām no jūsu saraksta, jūsu ikona būs zilā krāsā un jums būs par brīvu. Ja jūs man neticat, rīt plkst. 18:00 Facebook tiks slēgts, un, lai to atvērtu, jums ir jāmaksā. Tas viss ir saskaņā ar likumu. Šis ziņojums informē visus mūsu lietotājus, ka mūsu serveri nesen ir pārslogoti. Mēs lūdzam jūs palīdzēt atrisināt šo problēmu. Mēs pieprasām, lai mūsu aktīvie lietotāji pārsūta šo ziņojumu katram jūsu kontaktu saraksta lietotājam, lai apstiprinātu aktīvos Facebook lietotājus. Ja jūs nenosūtīsit šo ziņojumu visiem saviem kontaktiem facebook, jūsu konts paliks neaktīvs, tādējādi zaudējot visus jūsu kontaktus, nesūtot šo ziņojumu. Jūsu viedtālrunis tiks atjaunināts nākamo 24 dienu laikā, tam būs jauns dizains un jauna tērzēšanas krāsa. Dārgie Facebook lietotāji, mēs gatavojamies atjaunināt Facebook no 23:00. līdz pulksten 05:00 no rīta. šajā dienā. Ja jūs to nepublicēsit visiem saviem kontaktiem, atjauninājums tiks atcelts. Jūs nevarēsit sazināties ar savām ziņām par facebook. Jums būs jāmaksā likme, ja jūs neesat bieži lietotājs. Ja jums ir vismaz 10 kontaktpersonas, nosūtiet šo īsziņu, un logo kļūs sarkans, norādot, ka esat lietotājs apstiprināts ... Mēs to pabeidzim bez maksas. Rīt viņi sāks vākt paziņojumus par facebook 0,37 centu. Nosūtiet šo ziņojumu uz vairāk nekā 9 kontaktiem, un tas jums būs bezmaksas. Pulkstenis un bumba kļūs zaļš. Dariet to, un jūs redzēsiet, ka tagad Facebook ir bez maksas. Nosūtiet 10 cilvēkus, lai atkārtoti aktivizētu jūsu pakalpojumu