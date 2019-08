Cits nūjo pirmo reizi

Atslēgvārdi dvēseles veldzes dārzs | nometne | cilvēki ar īpašām vajadzībām

Nometne, kas pagājušajā nedēļā sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā "Dvēseles veldzes dārzs" tika organizēta pieaugušajiem ar invaliditāti, pulcēja un priecēja piecdesmit cilvēkus ar redzes, kustību, dzirdes, garīgās saslimšanas un attīstības traucējumiem, informē Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāve Anita Lazdeniece.

"Veselības dienas pieaugušajiem ar invaliditāti 2019" notika jau trešo gadu, un dalībnieki neslēpa, ka ar nepacietību gaidīs arī nākamā gada nometni. Pasākuma mērķis bija motivēt cilvēkus ar invaliditāti vairāk pievērst uzmanību saviem ikdienas paradumiem, veselīga uztura un kustību nepieciešamībai.

Pasākumā no 7. līdz 9. augustam piedalījās cilvēki vecumā no 18 līdz pat 81 gada vecumam, kas sapulcējušies ne vien no Kurzemes, bet arī no attālākām pilsētām, piemēram, Rīgas un Balviem.

"Tāda veida nometnē piedalos pirmo reizi un jāteic, ka esmu ļoti iepriecināta – bija gan veselības nodarbības, gan interesantas izklaides," sajūsmināta pēc nometnes sacīja dalībniece Valentīna, kas apņēmīgi sacīja – nu būšot motivācija pievērsties veselīgākai, kustīgākai dzīvei. Viņai piebiedrojās arī Lūcija, uzsverot, ka cer šādā pasākumā piedalīties arī nākamajā gadā.

Aktivitāšu programma tika plānota tā, lai katram būtu iespēja izvingrināt ķermeni – inventārs bija pielāgots cilvēkiem ar dažādiem invaliditātes veidiem. Kā atklāj A. Lazdeniece, dažiem paredzētās nodarbības bija pirmreizēja pieredze, piemēram, dalībnieki ar redzes invaliditāti nebija braukuši ar riteni vispār vai vairākus desmitus gadu, tāpat ar peldēšanu ūdenī vai nūjošanu.

Veselības dienas organizēja Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību.