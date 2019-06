Atslēgvārdi dividendes | budžets | liepājas pašvaldība

Liepājas budžetu papildinājuši apmēram 1,85 miljoni eiro, kurus pašvaldība saņēmusi no kapitālsabiedrību dividendēm. Taču dažādām attīstības iecerēm pilsētas domes deputāti sadalījuši vairāk nekā 2,8 miljonus eiro. Tādi ir pilsētas kopējie papildu ieņēmumi no dažādiem avotiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus palielina arī 104,8 tūkstoši eiro ienākumu no pilsētas īpašuma pārdošanas šī gada piecos mēnešos, 524 tūkstoši eiro valsts finansējuma atsevišķiem projektiem un programmām un citi mazāki pamatbudžeta ieņēmumi. Ieņēmumu plānā ierēķināta arī gaidāmā kredītresursu piesaiste apmēram 295 tūkstoši eiro diviem konkrētiem projektiem – viens saistīts ar tramvaja infrastruktūras attīstības turpināšanu, otrs paredzēts radošo industriju attīstībai Dārza ielā.

Dividendes pilsētas budžets saņem ne tikai no "Liepājas enerģijas", bet arī no dažām citām kapitālsabiedrībām – pat ļoti simboliskas iemaksas. Piemēram, no "OC Liepāja" – 48 eiro. Kādēļ tā? Pilsētas izpilddirektors Ronalds Fricbergs skaidro, ka normatīvie akti nosaka – ne mazāk kā desmit procenti no pašvaldību kapitālsabiedrību peļņas ir jāpārskaita kapitāla daļu turētājai – pašvaldībai, "protams, vērtējot uzņēmuma attīstības plānus".

Kam īsti šī nauda tiek sadalīta? Lielākie izdevumi paredzēti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai – 883,5 tūkstoši eiro. Bet 123 tūkstoši eiro papildus piešķirti kultūras pieminekļu restaurācijas programmas līdzfinansēšanai. Līdz ar to pietiks līdzekļu tam, lai atbalstītu visus iesniegtos 19 projektus, tostarp arī divpadsmit ēku restaurācijas būvdarbiem – apstiprināja pilsētas izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens.

Savukārt 600 tūkstoši eiro piešķirti nekustamā īpašuma iegādei Koku ielā 10. Jau rakstīts, ka pašvaldība vēlas pirkt bijušā rūpnīcas "Lauma" bērnudārza māju, kurā saimniekoja šūšanas uzņēmums "V.O.V.A.". Pilsētas dome ēkā atjaunos bērnudārzu. Bet 192 tūkstoši eiro papildus tiek paredzēti dažādu projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam. Šī summa pašlaik ir "tāda kā rezerve projektēšanai – iespējams, to vajadzēs Kārļa Zāles laukuma projektēšanai, bērnudārza Koku ielā 10 projektēšanai" – šos objektus kā piemēru nosauc Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols.

Bet vairāk nekā 156 tūkstoši eiro tiek piešķirti izglītības nozarei mācību procesa kvalitātes līmeņa paaugstināšanai un informācijas tehnoloģiju padziļinātai apguvei. Lielākā daļa no šīs summas tiks izlietota skolotāju profesionālajai pilnveidei dabaszinību jomā un informācijas tehnoloģiju apguvei, skolotāju mācībām, bet arī – datortehnikas iegādei. Tostarp apmēram 25 tūkstošus eiro datortehnikas un biroja tehnikas iegādei Zinātnes un izglītības inovāciju centram (ZIIC) – skaidroja Izglītības pārvaldes pārstāve Gunta Jākobsone. Bet 3900 eiro izlietos pedagogu mācībām programmā "Iespējamā misija".

Vēl dome piešķīra naudu Liepājas teātra jumta remontam, papildus velonovietņu ierīkošanai pie 6. vidusskolas un pie stadiona "Daugava", āra trenažieru un ielu vingrotāju aprīkojuma uzstādīšanai, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei stadionā "Olimpija", jaunu ārstu un zobārstu piesaistei Liepājas Reģionālajā slimnīcā un zobārstniecības poliklīnikā un citiem mērķiem.

Uzziņai

Liepājas pašvaldības saņemtais kopējais dividenžu apjoms

2019. gadā – 1 845 468 eiro. Tai skaitā no:

SIA "Liepājas enerģija" 1 813 748 eiro;

SIA "Liepājas RAS" 31 293 eiro;

SIA "Liepājas autostāvvietas" 359 eiro;

SIA "OC Liepāja" 48 eiro;

SIA "Vecliepājas Primārās veselības aprūpes centrs" 20 eiro.