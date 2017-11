Atslēgvārdi atkritumi | atkritumu šķirošana

Nākamo divu gadu laikā ļoti būtiski jāsamazina to bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums, kas nonāk atkritumu kalnā – to paredz Eiropas nosacījumi. Cik reāli ir mainīt situāciju, kad tieši dažādi pūstoši sadzīves atkritumi veido lielu daļu šī kalna? Vai tiešām būs jāatšķiro kartupeļu mizas? Un kas iegūst no dārgu tehnoloģiju ieviešanas?

2020. gadā drīkstēs apglabāt tikai aptuveni trešo daļu no tā organisko atkritumu daudzuma, kāds poligonā nonāca 1995. gadā, un tas nozīmē ļoti būtisku šī daudzuma samazināšanu, skaidro pašvaldību SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols. Tos vajadzēs lielos apjomos pārstrādāt.

Viens veids ceļā uz to ir samazināt šādu atkritumu daudzumu jau rašanās vietā – tātad tos dalīti vākt jau mājokļos. "Tas ir ļoti sarežģīti, šādas sistēmas izveidošana ir ļoti dārga," viņš norāda. Tāpēc ir otrs veids – kontrolētā vidē sadalīt tos poligonā. "Tas arī tagad notiek atkritumu kalnā, bet tā neskaitās laba prakse, ja sadalīšanās notiek ilgāk par trim gadiem. Tad Eiropas direktīvas saka – tā ir deponēšana, tā neskaitās pārstrāde," skaidro N. Niedols. Kā zināms, "Liepājas RAS" poligonā "Ķīvītes" no bioloģiski noārdāmiem, tātad pūstošiem atkritumiem koģenerācijas stacijā tiek ražota biogāze un no tās tālāk elektrība, ko izmanto ēku apsildei un pārdod kopējam elektrības tīklam.

Tāpēc patlaban uzņēmums strādā pie projekta, kas šo pašu procesu, kas tagad notiek atkritumu kalnā, ļautu veikt "pāris mēnešu laikā slēgtās angāra veida tilpnēs kontrolētā vidē, kur ir kontrolēts mitrums un temperatūra". Pēc sausā atlikuma pāršķirošanas apglabājamā daļa paliktu daži procenti vai daži desmiti procentu. Šo procesu sauc par sauso fermentāciju, un tā rezultātu var pārvērst kompostā.

Ir apstiprināta ES līdzekļu apguves programma, kurā 15 miljoni eiro iezīmēti tieši bioloģisko atkritumu pārstrādei, un tie ļautu izveidot sausās fermentācijas iekārtas. Visticamāk, uz lielāko naudas daļu pretendēs poligons "Getliņi eko", kur ir Latvijā vislielākais atkritumu apjoms. "Bet aiz "Getliņiem" mēs gribētu būt vieni no pirmajiem," "Liepājas RAS" vadītājs stāsta, ka līdz 14. decembrim ir jāiesniedz projekta pieteikums un uzņēmums tam ir gatavs. Projekta pieteikuma vērtēšanas termiņš ir trīs mēneši.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 14. novembra numurā.