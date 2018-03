Atslēgvārdi rīgas stradiņa universitātes liepājas filiāle | māsas | izglītība | dita role

Lai kļūtu par ārstu, ir jābrauc studēt uz galvaspilsētu, bet māsu kalve ir tepat Liepājā. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Liepājas filiāle šādu iespēju nodrošina vidusskolēniem, kas plāno apgūt veselības aprūpes speciālista - māsas, ārsta palīga, fitnesa trenera vai masiera kvalifikāciju tuvāk savai dzīvesvietai.

RSU Liepājas filiāli ik gadu absolvē prāvs skaits studenšu, kas ieguvušas māsas kvalifikāciju, - gan 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību, gan bakalaura līmeņa augstāko profesionālo izglītību, savukārt pārējās specialitātēs studēt izvēlas arī puiši. Jāatzīst, ka daļa absolventu nereti izvēlas doties strādāt ārpus valsts, vai arī nestrādāt specialitātē.

RSU Liepājas filiāles direktore Dita Role, jautāta, cik liels ir to jauniešu skaits, kuras vēlas kļūt par māsām, stāsta: “Studentu skaits ir mainīgs – gads no gada atšķiras.

Ir ļoti motivēti jaunieši, kas lēmumu savu dzīvi saistīt ar medicīnu pieņēmuši salīdzinoši ātri, un mērķtiecīgi savus spēkus veltījuši sagatavošanās procesam, bet ir arī tādi, kuri īsti nav pārliecināti, vai medicīna būs īstā joma, un izvēlējušies to dažādu, arī gadījuma iemeslu mudināti.”

Liepājas filiālē, tāpat kā citur Latvijā, ir pieejamas valsts finansētas budžeta vietas Māszinību un Ārstu palīgu programmās: “Samazinoties vidusskolēnu skaitam, arī potenciālo studentu skaits mainās, un konkurss uz budžeta vietām vairs nav tik aktuāls, tādēļ uzskatām, ka Kurzemes jauniešiem ir laba iespēja iegūt veselības aprūpes speciālista augstāko izglītību, nebraucot uz Rīgu.”

Tikai māsas, brāļu nav

RSU Liepājas filiālē studentu lielais vairums ir meitenes: “Ja runājam par Māszinību programmu, tad Profesijas klasifikators vēsta, ka ir profesija “Māsa”. Lai arī nosaukums ir sieviešu dzimtē, un visiem mums ir priekšstats, ka tā nu reiz joma, kas ir sieviešu pārziņā, tomēr ir aplēsts, ka filiāles (iepriekš Medicīnas skolas un Medicīnas koledžas) 70 gadu darbības laikā Māsas kvalifikāciju ieguvuši arī vairāk nekā desmit puišu.”

Kā paši jaunieši atzīst: izmantojuši studijas kā “pakāpienu” nākamā līmeņa studijām, jo pirmā līmeņa māszinību programmas zināšanas nodrošina pēctecību - dod iespēju mācīties tālāk bakalaura programmā un vēlāk arī maģistrantūrā. Un šobrīd jau zināms, ka turpmāk Latvijā šīs profesijas pārstāvjiem būs nepieciešama bakalaura izglītība.

“Šobrīd vēl Māszinības RSU Liepājas filiālē piedāvājam divos līmeņos - trīs studiju gados iegūstama 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, bet četros- profesionālā bakalaura izglītība,” skaidro D.Role: “Bakalaura programma dod iespēju pēdējā studiju gadā izvēlēties kādu no šobrīd Latvijā esošajām septiņām māsu pamatspecialitātēm - ambulatorās aprūpes, internās, anestēzijas un intensīvās terapijas, ķirurģijas, garīgās aprūpes, bērnu un operāciju māsas. Nozares speciālisti atzīmē, ka tā ir pārāk liela sadrumstalotība, tādēļ visdrīzākajā laikā sagaidām izmaiņas arī šajā jomā.”

Mācību iestādē audzēkņus uzņem pēc vidusskolas: “Jau sen vairs nav programmas, ko apgūst pēc 9.klases. Medicīna ir nozare, kur viss attīstās milzu soļiem gan medikamentu, gan tehnoloģiju jomā. Tiek izvirzītas aizvien jaunas prasības šiem speciālistiem, kas ietver ļoti dažādas kompetences, tādēļ arī likumsakarīgi, ka mēs visi sagaidām profesionālu un augsti sagatavotu speciālistu - kā māsu, tā ārstu, vai ārsta palīgu.

Pilngadīgi jaunieši lielākoties spēj izvērtēt savu potenciālu un pieņem adekvātu lēmumu studēt medicīnu, daži varbūt reizēm taustīdamies un nezinādami, nonāk vidē, kas viņiem ir sveša, bet ļoti labi integrējas.”

Protams, ka ir daļa studentu, kuri, sapratuši, ka nonākuši sev nepiemērotā vietā, pamet studijas, apstiprina mācību iestādes vadītāja: “Lielākais siets ir 1.kursa pirmais semestris un sesija. Ir arī studenti, kas jau pēc pāris mēnešiem saprot, ka šis nav lauciņš, kas viņam arams. Ir arī tādi, kas dokumentus izņem pēc 2.kursa, vai izvēlas paņemt akadēmisko atvaļinājumu. Studiju slodze ir intensīva. Ir jāsaprot, ka studēt augstskolā nav tas pats, kas mācīties skolā. Studijas prasa ļoti daudz patstāvīga darba - spēju atrast, aprobēt informāciju, prast to pielietot, arī pilnvērtīgas svešvalodu prasmes. Ja to students saprot, tad viss ir kārtībā.”

Primārais - atalgojums

Ievērojama daļa studentu mācības apvieno ar darbu: “Laiks ir tāds, kāds tas ir. Studenti bieži ir spiesti apvienot mācības ar darbu. No mūsējo vidus mācības ar darbu apvieno vairāk kā puse studentu. Mūsu studenti ir ģimenes cilvēki, esam saskatījuši, ka mūsu studenti savās ģimenēs audzina vairāk kā 90 bērnu. Protams, gribētos, lai students visu laiku velta studijām, bet dzīve izdara savas korekcijas. Cits ar studiju procesu tiek galā ļoti veiksmīgi, citam klājas grūtāk.”

Direktore apstiprina, ka daļa mācību iestādes absolventu izvēlas doties strādāt ārpus valsts vai nestrādāt specialitātē: “Bāzes prakses vieta mūsu studentiem ir Liepājas Reģionālā slimnīca. Daļai studentu tur iepatīkas un viņi pēc studiju beigšanas turpina darbu tieši LRS. Prakses vietas ir arī citas veselības aprūpes iestādes gan Liepājā, gan Kurzemē. Daļa studentu atzīst, ka nav gatavi strādāt slimnīcā, bet vēlas sevi redzēt ambulatorajā praksē.”

Un turpina: “Ļoti daudzi tieši prakses laikā noskata sev nākamo darba vietu, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šis process izvērstos veiksmīgs. Reizēm izvēli ietekmē tieši pozitīva savstarpēja komunikācija. Šobrīd Latvijā nav mehānisma, kā piespiest studentu izvēlēties to vai citu darba vietu. Esam kopējā Eiropas darba tirgū, un diemžēl daudz studentu izvēlas strādāt citās valstīs par daudz adekvātāku darba samaksu.”

D.Role neslēpj, ka veselības aprūpes sistēma šobrīd ir tālu no ideāla. “To, ka pārmaiņu process ir uzsākts, vērtēju pozitīvi, bet darāmā vēl daudz. Esam “apkrāvušies” ar likumiem un noteikumiem, ka tikko spējam visu salāgot un izpildīt, bieži nonākam pretrunās.

Tomēr uzskatu, ka potenciālajai darba vietai būtu jābūt tai, kas nule diplomu saņēmušo jauno speciālistu burtiski ievelk un nelaiž prom, ir jārada tas motivācijas mehānisms, tas burkāns. Vilinošu piedāvājumu apkārt ļoti daudz, un galvenais kritērijs tomēr vēl aizvien ir darba samaksa, kas valsts iestādēs diemžēl zaudē privātajam sektoram.”

Viņa atklāj, ka ir cerība Liepājā piedāvāt studijas Māszinību maģistra akadēmiskajā studiju programmā, lai, atbilstoši Augstskolu likumam, nodrošinātu potenciālos docētājus bakalaura studiju programmās: “Šīs studijas gan nav valsts finansētas. Prasības docētājiem ir augstas - māsu var izglītot māsa ar augstāka līmeņa izglītību, kas ir praktizējoša un sertificēta.”

Daudz Latvijas pašvaldību, tai skaitā arī Liepāja, plānojot savu attīstību, rīkojušās gudri, slēdzot līgumus ar topošajiem ārstiem, un nodrošinot tos ar stipendijām, panāk, ka jaunie speciālisti tiek piesaistīti tieši reģionam, tā D.Role: “Dažviet arī māsām tiek piedāvāta šāda iespēja. Zinu, ka arī Liepājas Reģionālā slimnīca apsver iespējamos variantus māsu skaita palielināšanai, atbalstot nepieciešamo nozares speciālistu tālākizglītību. Īpaši tādēļ, ka pēc slimnīcas otrās kārtas renovācijas, protams, būs nepieciešams lielāks skaits speciālistu.”

Un piebilst: “Veselības aprūpes pakalpojums sabiedrībā būs nepieciešams vienmēr, un lai arī cik bieži dzirdam par nepietiekošo ārstu skaitu Latvijā, gribu teikt, ka tomēr milzīgu apjomu no šī medicīniskās aprūpes darba smaguma iznes tieši māsas.”

Plānus atklāj tie, kuri negrasās aizbraukt

Labprāt savos nākotnes plānos dalās tie studenti, kuri savu nākotni nopietni saista ar medicīnu, ir stingri apņēmušies strādāt izvēlētajā specialitātē un tepat Latvijā.

RSU Liepājas filiāles 4.kursa studente Baiba Kulinska, kura apgūst māszinības, jautāta par plāniem pēc diploma saņemšanas, stāsta: “Ļoti ceru tikt strādāt kāda ģimenes ārsta praksē. Kaut iespējas ir lielas, ar mūsu izglītību darbu var dabūt vienmēr un jebkurā pilsētā Latvijā. Jo māsu patiesi trūkst. Taču es vairāk orientējos uz ambulatoro darbu, nevis darbu stacionārā.”

Taujāta, vai nav doma pēc studiju beigšanas krāmēt somu un doties prom no Latvijas, viņa atzīst:

“Viennozīmīgi nē! Alga būtu labāka, bet tas nav man. Vai tas gluži patriotisms, bet līdz šim man nav ienācis prātā braukt prom. Negribu! Plus man ir arī ģimene, divi mazi bērni. Līdz ar to manā situācijā nav tik vienkārši sakrāmēt koferi un nākamajā dienā aizlidot.”

Arī RSU Liepājas filiāles 2.kursa students Ričards Tauriņš, kurš apgūst ārsta palīga profesiju, negrasās peļņas nolūkos pamest Latviju: “Man palicis vēl viens gads, ko mācīties. Plānoju turpināt mācīties par ārstu. Esmu no Rīgas, bet, pēc vidusskolas atnākot mācīties uz Liepāju, mans mērķis bija uzzināt, kas īsti ir medicīna – nebiju pārliecināts, vai tas ir man. Patīk, Liepāja man deva pirmo pozitīvo iespaidu. Tādēļ turpināšu studijas un domāju, ka pēc gadiem desmit būšu ārsts.”

“Šobrīd skatos uz divām jomām, kas man ir interesantas – traumatoloģija vai neiroloģija,” viņš turpina: “Taču tā kā laika posms līdz rezidentūrai, kad būs jāpieņem gala lēmums, vēl ir septiņi ar pusi gadu, iespējams, kaut kas mainīsies.”

“Nekad neesmu domājis par to, ka pēc pirmā līmeņa studijām varētu doties prom no Latvijas, lai pelnītu naudu,” Ričards uzsver: “Mani vairāk interesē izglītošanās un sevis pilnveidošana. Kad būšu sevi pilnveidojis līdz galam, tad sākšu domāt par darba iespējām. Bet, ņemot vērā, cik Latvijā iegūtā izglītība ir vērtīga, salīdzinājumā ar citām valstīm... Latvijā studē vairāk nekā 2000 ārvalstu jaunieši, kas mācās medicīnu vai zobārstniecību. Līdz ar to ir vērts padomāt: izglītības līmenis ir augsts, kāpēc lai to neizmantotu.”

Tie, kuri, iespējams, pēc studiju beigšanas grasās doties strādāt un pelnīt ārpus valsts vai arī nestrādāt specialitātē, plānus vismaz pagaidām neatklāj. Taču studiju biedri zina teikt, ka ir studenti ar šādiem plāniem.

Ričards atzīst: “Ir dzirdēti un zināmi gadījumi, kad jaunieši Latvijā studē, lai dotos peļņā ārpus valsts.

Aizbraukušie vairumā gadījumu ar izdarīto izvēli ir apmierināti, jo Latvijā noslogojums tajās pašās slimnīcās ir lielāks, bet atalgojums – mazāks. Tieši šī iemesla dēļ arī daudzi brauc prom.”

Viņš neslēpj, ka saprot aizbraucējus, taču uzsver, ka tas nav viņa mērķis.