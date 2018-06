Atslēgvārdi dziesmu un deju svētki | biļetes | daudzbērnu ģimene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina Liepājas daudzbērnu ģimenes pieteikties biļešu saņemšanai uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone portālam vēstīja, ka Liepājā to var izdarīt, ģimenes pārstāvjiem vēršoties Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē līdz 6. jūnijam.

Pieteikties uz bezmaksas biļetēm var tās daudzbērnu ģimenes, kuras aprūpē piecus un vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās turpina apgūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Ģimenes locekļu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Biļešu skaits ir ierobežots, tāpēc tās prioritāri tās tiks piešķirtas daudzbērnu ģimenēm, kurās ir seši un vairāk bērni.

Tās daudzbērnu ģimenes, kuras no 5. līdz 8. jūlijam vēlas apmeklēt kādu no svētku pasākumiem Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, aicinātas 5. un 6. jūnijā ierasties un pieteikties Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē pie speciālistes bērnu tiesību jautājumos Daces Liepas, Ūliha ielā 36, 4. kabinetā (4. jūnijā no 13 līdz 16, 5. jūnijā no 9 līdz 12 un 6. jūnijā no 9 līdz 16). Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji ir aicināti zvanīt uz tālruni: 29453817.

Piesakoties būs nepieciešams norādīt vārdus, uzvārdus, bērnu skaitu un deklarēto adresi, vienlaikus persona piekrīt, ka viņas ģimenes locekļu personas dati tiek pārbaudīti un apstrādāti XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku biļešu saņēmēju uzskaitei.