Dāvā svētkus citiem

Atslēgvārdi labdarība | ziedojums | ziemassvētki | projekti

Jau ierasts, ka Ziemassvētki ir labdarības laiks, kad cilvēki vēlas citus iepriecināt un dalīties siltumā. Portāls apkopoja labdarības projektus, kuros ikviens var izvēlēties sev tuvāko stāstu, ko atbalstīt finansiāli, ar sarūpētu dāvanu, kārumiem.

"Tabitas sirds"

Organizācija "Tabitas sirds" arī šī gada Kristus dzimšanas svētkus padarīt īpašus ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un ģimenēm, kurām šobrīd ir nepieciešams atbalsts!

Pievienoties ar savu atbalstu iespējams līdz 20.decembrim, ziedojot higiēnas lietas dažādiem vecumiem: šampūnus, dušas želejas, ziepes, zobu birstes un pastas, dezodorantus, dušas švammes, matu sukas, matu gumijas un sprādzes.

Nodot dāvaniņas iespējams Grobiņas novada sociālā dienestā vai iepriekš vienojoties pa tel.26142827, 29143411.

"Dižvanagi"

16. decembrī, pulksten 16 Liepājas baptistu Pāvila draudzes telpās, Siena ielā 10, aktieris un režisors Ēriks Vilsons sadarbībā ar Baltijas Rehabilitācijas centru aicina uz labdarības izrādi „Mana Magadana”. Mērķis ir sniegt ieguldījumu bērnu un pusaudžu paliatīvajā aprūpē – Kurzemes reģionu nodrošinot vismaz ar vienu Klepus asistentu jeb elpceļu sekrētu aizvadīšanas iekārtu „CoughAssist E70”. Ieeja uz teātra izrādi ir pret ziedojumiem, ar mērķis savākt līdzekļus vismaz viena Klepus asistenta iegādei (cena ar pievienotās vērtības nodokli ir 5929.00 eiro).

Ziedot Klepus asistenta iegādei jebkurā laikā iespējams arī ar pārskaitījumu uz "Dižvanagi" kontu, maksājuma mērķī norādot –„Atklepošanas aparātam”.

"Laimas" labdarības namiņš

Latvijā ir vairāki tūkstoši maznodrošinātu daudzbērnu ģimeņu, kurās augošie bērni sapņo tādus pašus sapņus kā citi, tikai viņu vecākiem nav iespējas viņu sapņus piepildīt. Bērnu zīmētās kartītes glabā ļoti dažādus sapņus par Ziemassvētku dāvanām – sākot no ikdienā nepieciešamām lietām, kā apģērbs, zābaki, gultas veļa, sporta tērpi un skolas somas, līdz lietām, kas noderīgas bērnu kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai un dažādu talantu izkopšanai, kā, piemēram, slidas, florbola nūjas, velosipēdi, un mūzikas instrumenti.

"Laimas" labdarības namiņš Rīgā pie "Laimas" pulksteņa ir vieta, kur maznodrošinātu daudzbērnu ģimeņu bērnu sapņi par Ziemassvētku dāvanām sastopas ar cilvēkiem, kuri ir gatavi šos sapņus piepildīt.

Šogad kopumā "Laimas" labdarības namiņā pieejamas 1500 kartītes ar bērnu sapņiem, kuras atceļojušas no 11 dažādiem Latvijas novadiem. Daļa no kartītēm ir publicētas "Laimas" labdarības namiņa mājas lapā, bet otru daļu var aplūkot un izvēlēties "Laimas" labdarības namiņā Rīgā, pie "Laimas" pulksteņa.

"Eņģeļa pasts"

Jau četrus gadus projekta "Eņģeļu pasts" ietvaros ikvienam ir iespējams svētkos iepriecināt aprūpes centru iemītniekus, sarūpējot viņiem dāvanas, kādas cilvēki kāro. Apmeklējot projekta mājaslapu, ir iespējams izvēlēties aprūpes centru, konkrētu cilvēku un ar kurjera starpniecību dāvanu nogādāt sociālās aprūpes centros.

"Sasildīsim sirsniņas"

Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" aicina sagaidīt svētkus, dāvājot prieku citiem un līdz 30. decembrim piedaloties akcijā "Sasildīsim sirsniņas". Akcija tiek organizēta, lai piepildītu vairāk kā 500 bērnu un jauniešu sapņus par Ziemassvētkiem kā gaišuma, siltuma un mīļuma pilniem svētkiem.

"Palīdzēsim.lv" sadarbojas ar vairāk nekā 500 bērniem un jauniešiem ar dažādām veselības un sociāla rakstura problēmām. Katrs no šiem bērniem vēlas sagaidīt īstu Ziemassvētku brīnumu un mēs varam viņiem palīdzēt to piedzīvot.

Akcijas organizatori aicina ziedot naudas līdzekļus, vai sarūpēt dāvanas bērniem no audžuģimenēm, daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām un aprūpes centriem. Ziedotie līdzekļi tiks izlietoti dāvanām un jautram, izzinošam un aktīvam piedzīvojumam – Ziemassvētku ballei.

"Pērc, ziedo, pabaro"

Lai padarītu labāku Latvijas patversmēs mītošo dzīvnieku ikdienu, jau trešo reizi tiek uzsākta akcija "Pērc, ziedo, pabaro", kuras laikā ikviens aicināts iegādāties jebkuru dzīvnieku barības produktu un ziedot to ziedojumu kastēs "Rimi" veikalos visā Latvijā. Akcija turpināsies līdz 17. decembrim.

"Eņģeļi pār Latviju"

Sirsnīgā labdarības akcija "Eņģeļi pār Latviju" aicina iedzīvotājus kļūt par bērnu sargeņģeļiem, dāvinot to, kas patiesi svarīgs – iespēju būt veselam un laimīgam.

Akcijas laikā saziedotie līdzekļi sniegs palīdzību bērniem, nodrošinot terapijas, medikamentus, palīglīdzekļus, aparatūru, kā arī inovatīvo ārstniecību un palīdzību ārkārtas gadījumos.

Labdarības akcija norisinās līdz 31. janvārim. Taču 23. decembrī kanālā LNT skatītājus sagaida akcijas īpašais Ziemsssvētku koncerts.

"Dakteris Klauns"

Ikvienam Dakteru Klaunu labdarim – rokdarbniekam, amatniekam, floristam un citu radošu darbu pratējam ir iespēja ziedot savus darinājumus trešajam biedrības Dr.Klauns organizētajam labdarības Pop-up veikalam.

Visi ziedojumi tiks novirzīti mazo pacientu priekam Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā, kā arī reģionu slimnīcās – Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Rēzeknē un Jūrmalā.

Darinājums ziedot varēs Rīgā un reģionos – iegādāties Pop-up veikalā t/c "Spice".

Tāpat biedrība Dr.Klauns parūpējusies, lai ziedojumus iespējams atstāt dažādās vietās reģionos – arī Liepājā, Kungu iela 24, Liepājas “Jauniešu Māja” un Aizputē, Katoļu iela 5, Aizputes novada jauniešu Ideju māja.

"Dod pieci"

Jau piekto gadu Latvijas sabiedriskie mediji sadarbībā ar ''Ziedot.lv'' rīko labdarības akciju "Dod pieci!", kas šogad runās par vajadzību veltīt vairāk kvalitatīva laika bērnam – uzsverot, ka bērniem vajadzīga mīlestība un nedalīta uzmanība no abiem vecākiem.

Latvijas Radio 5 / ''pieci.lv'' dīdžeji aicinās ziedot piecus eiro par dziesmu ''pieci.lv'' ēterā, lai ieviestu bezmaksas praktiskas un psiholoģiskas mācības vecākiem: kā audzināt patiesi laimīgu bērnu un nenodot savas traumas nākamajām paaudzēm.

No 17. līdz 23. decembrim trīs ''pieci.lv'' dīdžeji sešas diennaktis strādās "Dod pieci!" stikla studijā Doma laukumā, atskaņojot ziedotāju dziesmas un padziļināti runājot par aktualizēto šī gada tēmu.