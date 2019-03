Dāvis Grietēns: Galvenais, lai klientiem labi

Atslēgvārdi goda liepājnieks | gada liepājnieks | Dāvis Grietēns

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Nakts patversmes vadītājs Dāvis Grietēns titulam “Gada liepājnieks 2018” nominēts par sniegto cilvēcisko atbalstu patversmes iemītniekiem un darbiniekiem.

“Tas ir milzīgs pārsteigums,” viņš atzīst: “Nevarēju iedomāties, ka arī mani kāds varētu ieteikt. Kaut, neliegšos, ir patīkami būt novērtētam - tas apliecina, ka daru īsto lietu.”

Tajā pašā laikā viņš uzskata, ka nemitīgi, gadu no gada dara labu darbu: “Ik gadu daru ko labu. Visi gadi ir līdzīgi, neviens nav īpaši viegls. Katrs nākamais gads, jo ilgāk strādāju, no vienas puses šķiet vieglāks, jo joma labāk zināma, bet no otras – grūtāks, jo gribās izdarīt pēc iespējas vairāk un labāk.”

“Mēs nemitīgi attīstāmies,” stāsta Nakts patversmes vadītājs: “Arī darbinieki, kolektīvs kopumā. Cenšamies darīt darbu aizvien labāk, lai visiem būtu labāk. Jo galvenais ir, lai klienti justos labi.”

Lielākais izaicinājums pērn, kas gan turpinās joprojām, bija darba pārorientēšana atbilstoši jaunajām datu aizsardzības prasībām: “Līdz ar to pērn izdarīts apjomīgs darbs.”

Otrs izaicinājums bija plašie remontdarbi Nakts patversmes ēkā un teritorijā: “Klientiem uzlabota vide patversmē. Kaut patiesībā nevar saprast, vai tas apsveicami, ka viņi te jūtas labi. Jo šī tomēr ir patversme, ko viņiem nevajadzētu uztvert kā mājas.”

Pagājušajā gadā patversmē pilnībā izremontētas ēkas ceturtā stāva telpas: “Kungiem izremontējām istabiņas, kur iepriekš nekad remonts nebija bijis un kas bija sliktā stāvoklī. Uz griestiem un sienām bija pelējums, tādēļ tika ierīkota papildu ventilācija.”

“Nomainījām veco linoleju, kā arī pērn jau tika sākts un tagad turpināts remonts trešā stāva istabiņās vīriem, jo tās arī bija kritiskā stāvoklī. Arī bija jūtams pelējums, jo mūsu klienti uz telpu vēdināšanu nav aktīvi,” viņš piebilst.

Un turpina: “Un pakāpeniski klientiem nomainām gultas, kam ir liela noslodze. Cilvēki taču pie mums nāk gulēt. Ir tādi, kas guļ diennakti, jo ziemā nevienu ārā nedzenam. Nolietojums gultām ir ļoti liels, jo ir vecā tipa gultas – metāla, ar atsperēm. Cits liek grāmatas zem matrača, cits prasa otru matraci. Bijuši gadījumi, kad klients iekritis.”

“Panācām, ka ik gadu varam nomainīt daļu gultu,” D.Grietēns ir gandarīts: “Tādējādi arī klientiem ērtāk. Lielākā daļa patversmes iemītnieku ir cilvēki vecumā virs 50 gadiem, līdz ar ko kārtīgi izgulēties ir svarīgi. Kas cilvēks par darba meklētāju, ja viņam sāp mugura un viņš ir nīgrs, jo nav kvalitatīvi atpūties.”

Jaunās gultas ir no koka, turklāt tās piegādā vietējais ražotājs: “Iepirktas tiek Aizputē ražotas gultas. Pirmkārt, cena nav astronomiska. Otrkārt, kvalitāte ir tāda, ka gultas kalpos gadiem. Ne tā, kā no skaidu plates ražotās, kas pēc diviem gadiem jāmaina. Treškārt, atbalstām vietējo ražotāju.”

Paralēli trešā un ceturtā stāva telpu remontam veikta arī saimniecības ēkas izbūve Nakts patversmes pagalmā: “Tā kā ēkai nav ne pagraba, ne bēniņu, mums līdz šim nebija vieta, kur novietot papildu inventāru, piemēram, gultas, kas var būt nepieciešamas, lai ziemā uzņemtu lielāku klientu skaitu, kā arī citas mantas. Tāpēc sētā tika sakārota būve, kas nu kalpo par mantu glabātavu.”

Taču, kaut arī iepriecināts par atzinību un jūtoties vērtīgus darbus padarījis, tik un tā D.Grietēns par nomināciju ir samulsis. Viņš atzīst: “Es esmu cilvēks, kuram patīk apdāvināt citus, nevis pašam saņemt dāvanas. Tad jūtos neērti, tā kā parādā kādam. Tāpēc mulstu par izrādīto atzinību.”