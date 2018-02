Atslēgvārdi politika | kompensācija | Askolds Kļaviņš

Saeimas deputāts, savulaik ilggadējais Rīgas pašvaldības darbinieks Askolds Kļaviņš (ZZS) īsi pēc kļūšanas par parlamentārieti ir mainījis savu deklarēto dzīvesvietu no galvaspilsētas uz Liepāju, kas ļāvis piecas līdz sešas reizes palielināt saņemto transporta izdevumu kompensāciju.

Saeimas Kārtības rullis nosaka, ka deputātiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju, kuras apmērs atkarīgs no tā, vai parlamentārietis dzīvo Rīgā vai arī cik tālu no galvaspilsētas atrodas deputāta dzīvesvieta.

Kļaviņš par Saeimas deputātu kļuva 2016.gada jūnija vidū. No 2016.gada jūlija līdz oktobrim Kļaviņš transporta kompensācijā saņēma 115 eiro mēnesī, liecina Saeimas mājaslapā publicētā informācija.

Savukārt pēc pārdeklarēšanās uz Liepāju politiķa transporta kompensācija, sākot ar 2016.gada novembri, palielinājās - laika posmā līdz 2017.gada decembrim atkarībā no konkrētā mēneša tā bijusi no 560 līdz 736 eiro.

Kļaviņš aģentūrai LETA noliedza, ka deklarēto adresi viņš būtu mainījis tikai tāpēc, lai saņemtu lielāku kompensāciju. Pēc viņa stāstītā, pirms desmit gadiem viņš nopircis māju Liepājā, uz kurieni braucis gan pirms kļūšanas par deputātu, gan turpināšot to darīt arī pēc parlamentārieša pilnvaru beigām. Politiķis apgalvoja, ka reizi līdz trīs nedēļā uz Liepāju braucot neatkarīgi no tā, vai par to tiek vai netiek maksāta kompensācija.

Deputāts apgalvoja, ka Liepājā tiešām dzīvojot, un tā ir katra cilvēka personīgā lieta, kur viņš dzīvo. Pēc Kļaviņa vārdiem, esot gan situācijas, kad darbs Saeimā beidzoties vēlu vakarā un tā atsākšanās paredzēta nākamajā dienā no rīta, un tad viņš "mēdz nakšņot Rīgā".

Parlamentārietis atzina, ka sākotnēji transporta kompensācijā saņēmis tādu naudas summu, kas atbilst nokļūšanai uz dzīves vietu Rīgā, bet vēlāk - tādu summu, kas piekritīga nokļūšanai uz dzīvesvietu Liepājā. Kļaviņš teicās, ka neatminas, kādu summu saņēmis, kad bijis deklarēts Rīgā, un kā summa mainījusies, pārdeklarējoties uz Liepāju.

Politiķis apgalvoja, ka transporta kompensācijā saņemtie līdzekļi tiek tērēti izdevumiem par degvielu. Deputāts akcentēja, ka kompensāciju saņem atbilstoši likuma nosacījumiem.