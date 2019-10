Desmit mājām viena atkritumu sētiņa

Veci dīvāni, elektrotehnika, santehnika ir tikai daļa no tā, kas sakrājies pie atkritumu sētiņas vienā no Pāvilostas ielas pagalmiem.

Atslēgvārdi atkritumi | atkritumu šķirošana | liepājas namu apsaimniekotājs

Pagājušā nedēļā "Kurzemes Vārds" saņēma vēstuli no Tosmares iedzīvotāja, kurš izteica savu sašutumu par lielgabarīta atkritumu kalniem pagalmā Pāvilostas ielā 1. Tāpat viņš ir neizpratnē, kādēļ uz desmit daudzdzīvokļu mājām joprojām ir tikai viena atkritumu sētiņa. SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) sola gada laikā šo problēmu atrisināt.

Stāstot par sasāpējušo jautājumu visu Pāvilostas ielas 1. nama iedzīvotāju vārdā, liepājnieks uzsvēra, ka atkritumu sētiņa uz viņu piederošās zemes esot uzstādīta bez saskaņošanas un tagad tur savus atkritumus, arī lielgabarīta, nes no desmit daudzdzīvokļu mājām. "Manuprāt, katras mājas atkritumu konteineram jāatrodas konkrētās mājas tuvumā, un atkritumi jāizgāž tikai tur, nevis blakus māju tvertnēs. Situācija ir nepieņemama, jo citu māju iedzīvotāji novieto atkritumus tam neparedzētā vietā, pie konteinera, vai neparedzētā apjomā. Piemēram, pie atkritumu konteineriem tiek novietoti stikla gabali, nolietoti dīvāni, veca santehnika utt. Nepieļaujami, ka šo nekārtību redz bērni, kuri kāpj uz stikla gabaliem, dīvāniem un var apdraudēt savu dzīvību," pastāsta iedzīvotājs no Pāvilostas ielas, kurš sākotnēji apgalvoja, ka vienīgo atkritumu sētiņa dalot 11 LNA pārvaldībā esošo māju iedzīvotāji, taču "Kurzemes Vārds" noskaidroja, ka viena no tām (Spīdolas iela 2) ir atdalījusies, izveidojot savu atkritumu sētiņu.

LNA Klientu daļas vadītājas vietnieks Egils Jaunskungs radušos situāciju komentēja šādi: "Atkritumu konteineru laukums šajā vietā izveidojies jau vēsturiski, šobrīd tiek risināts jautājums par to novietošanu uz pārējo māju piederošas zemes. Šajā laukumā atrodas šķirojamais konteiners stiklam. Bija arī izvietotas tvertnes papīra un kartona šķirošanai, taču tās bijām spiesti noņemt neatbilstošā sastāva dēļ, proti, gruži netika šķiroti atbilstoši prasībām. Lielgabarīta atkritumi, kas novietoti pie konteinera sētiņas, tiek izvesti regulāri, iespēju robežās uzraugot un novēršot to krāšanos norādītajā vietā. Šobrīd jau ir izstrādāts teritorijas labiekārtošanas projekts, kurā paredzēta arī atkritumu sētiņu sakārtošana. Plānots, ka projekts tiks realizēts nākamā gada laikā."