Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījis kādas sievietes stāsts par aizvadītās nedēļas nogalē piedzīvoto mūsu pilsētā.

“Vēlu vakarā nācās sastapties ar kādu ļoti dīvainu un diezgan smagu situāciju. Ap pulksten 12 naktī braucot prom no Liepājas pa Brīvības ielu, pa ceļam priekšā man brauca Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas busiņš. Netālu no tur esoša auto servisa pa ietvi diezgan ātrā solī soļoja meitene ar mugursomu. Labi saģērbusies, var teikt ka labi kopts un audzināts bērns,” raksta Samanta Kogdorbega.

“Neskatoties uz to, ka pulkstenis ir jau pāri pusnaktij, viņa neizskatījās pilngadīga, un pēc manām domām Pašvaldības policijai būtu vispār jāapstājas un vismaz jāpavaicājas, vai viss ir labi. Bet šie mierīgu sirdi pabrauca garām. Mazliet pabraucot gar meiteni samazināju ātrumu. Apskatoties spogulī, varēja redzēt, ka meitenei sejā ir asaras. Nekavējoties izlēmu apstāties.”

“Meitene, manu auto redzot, apstājās - palika kā iemieta zemē. Šāda reakcija ir saprotama, jo man ir melns “BMW” un turklāt bija nakts. Katra meitene savā prātā saprot to sliktāko.”

“Kad izkāpu no mašīnas, meitenes acīs tiešām bija redzamas asaras un satraukums. Meitene nebija alkohola reibumā, ne arī narkotisko vielu ietekmē. Uz jautājumiem: ko tu tik vēlu dari uz ielas, meitene atbildēja, ka atbraukusi no Rīgas ar pēdējo autobusu un autobusā aizmigusi. Pamodusies tikai M.Ķempes ielā. Meitene pat parādīja autobusa biļeti (autobuss no Rīgas izgājis 20:30).”