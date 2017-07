Dievnams nodrošināts ar siltumu

Atslēgvārdi ziemeļu kapsēta | vecticībnieku kopienas svētās trīsvienības baznīca | krāsns

Vecticībnieku kopienas Svētās Trīsvienības baznīcā, kas atrodas Ziemeļu kapsētas teritorijā, paveikts svarīgs darbs – rekonstruēta krāsns. Pareizāk būtu sacīt, ka tā uzmūrēta no jauna. Saskaņā ar iesniegto projektu un tāmi šai draudzei palīdzību sniedza "Rietumbanka". Šim mērķim iestāde piešķīra 1235 eiro. Darbi paveikti paredzētajā termiņā, un tagad nebūs problēmu rīkot dievkalpojumus arī ziemā. Ir arī vēlme nosiltināt griestus un grīdu dievnamā. Nobriedusi nepieciešamība arī vairāku citu remontdarbu veikšanai ēkas ārpusē. Taču līdzekļu trūkuma dēļ to varēs izdarīt tikai, saņemot līdzfinansējumu. Šādi projekti jau tiek gatavoti, taču vissvarīgākais, kā uzskata vecticībnieku draudzes padomes priekšsēdētāja Haritina Krasiļņikova, ir tas, ka baznīcai kā arhitektūras piemineklim jānomaina statuss – no vietējas nozīmes uz valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. Tāds iesniegums jau tiek gatavots.