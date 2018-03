Digitālās nedēļas ietvaros bibliotēka izglītos lielus un mazus

Atslēgvārdi liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka | digitālā nedēļa

Bibliotēkas, tostarp Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, ir gatavas, lai atklātu “Digitālo nedēļu 2018”, kas norisināsies no 19.līdz 23.martam, portālam pastāstīja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēkas pārstāve Gita Švarce.

Viņa skaidro, ka Digitālā nedēļa tiek organizēta Eiropas kampaņas “ALL Digital week 2018” ietvaros un to organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

“Digitālās nedēļas aktivitātēs Latvijā iesaistījušies vairāk nekā 120 partneri: IKT nozares uzņēmumi, ministrijas, pašvaldības, skolas, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas,” klāsta G.Švarce, piebilstot, ka kopā plānoti vairāk nekā 300 pasākumi 66 novados un pilsētās visā Latvijā.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ir viena no “Digitālās nedēļas 2018” partneriem un piedalās šajā notikumā jau 9.reizi.

Laikā no 19.līdz 23.martam Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā (Malkas iela 4, 3.stāvs) tiks piedāvāti informatīvi izglītojoši semināri gan bibliotēku darbiniekiem, gan Liepājas pilsētas un novadu iedzīvotājiem un skolēniem.

Tāpat Digitālās nedēļas laikā LCZB Reģionālajā mācību centrā notiks informatīvi izglītojoši semināri “VID par GID iesniegšanu EDS un citiem e-pakalpojumiem” (19.martā no 11 līdz 12.30), “VSAA aktualitātes”(20.marts no 11 līdz 12), “Latvijas Zāļu reģistrs: kā nepārmaksāt par zālēm?”(20.marts no 12 līdz 13.30) utt.

“Digitālās nedēļas laikā ir padomāts arī par skolēniem. Viņiem būs iespēja iepazīsties ar interesantu un aizraujošu rīku informācijas meklēšanai “Encyclopaedia Britannica” un, protams, atgādināts par drošību e-vidē,” tā bibliotēkas pārstāve, kura piebilst, ka visi pasākumi ir bezmaksas.